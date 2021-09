Ha ma kimegy a magyar–angolra, ezt olvassa el!

Megosztás Tweet



Csütörtökön 20.45-kor folytatja szereplését a világbajnoki selejtező sorozatban a magyar labdarúgó-válogatott, ellenfele az Eb-ezüstérmes angol válogatott lesz. A jegyárusítás első napján az összes belépő gazdára talált, így mintegy 60 ezer néző előtt lépnek pályára a csapatok a Puskás Arénában. Ezen a napon 17:30-tól várhatóan 23:30-ig jelentős közúti lezárásokra kell számítani, továbbá a stadion környékén korlátozottak a parkolási lehetőségek. A Magyar Labdarúgó Szövetség összefoglalta a legfontosabb szurkolói információkat.

Az aréna környéke 17.30 órakor lezárásra kerül, ezért fontos, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel érkezzenek a helyszínre. A BKK szokás szerint sűríti járatait, melyeket érdemes a vidékről érkezőknek is igénybe venni, és az autókat a stadiontól távolabb leparkolni. A stadion megközelítését a rendőrség munkatársai is segítik, már a megállókban is. A BKK honlapján minden fontos információt megtalálnak a szurkolók a mérkőzés napján – írta közleményében a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

Ahhoz, hogy a belépés mind a 60 ezer szurkoló számára zökkenőmentesen történjen, fontos, hogy kapunyitástól, 17.45-től folyamatosan lépjenek be a nézők a stadionba, ezért aki teheti, a szokottnál korábban érkezzen meg a helyszínre – emelte ki az MLSZ.

A magyar szövetség emellett megjegyzi, hogy a belépéskor minden 18 éven felüli szurkolónak fel kell majd mutatnia a védettségi igazolványát, valamint minden látogatónak rendelkeznie kell a mérkőzésre szóló érvényes jeggyel.