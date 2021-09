Bélyegen a Kukori és Kotkoda

Megosztás Tweet



A Magyar Posta és az MTVA közös kezdeményezésében létrejött Mesehősök bélyegkollekció idén tovább bővült. A Süsü, a sárkány mesejáték, majd a Frakk, a macskák réme animációs filmsorozat figurái után bélyegre kerülnek a Magyar Televízió egy másik ikonikus mesesorozatának szereplői is. A Magyar Posta 2019-ben indított Mesehősök bélyegsorozatának 2021-es kiadásán az 1970-es években megismert és gyorsan népszerűvé vált Kukori és Kotkoda c. rajzfilm jól ismert alakjai szerepelnek. A rajzfilm több generáció gyerekkorát kísérte végig.

A Kukori és Kotkoda az első olyan tévémese-sorozat, amely a Magyar Televízió megrendelésére készült. Írója Bálint Ágnes, tervezte és rendezte: Mata János. Az alkotók nem csupán esendőségükben is szerethető figurákat alkottak, hanem ügyeltek arra is, hogy a figurák tojásformákból álljanak össze, mert így a gyerekek is könnyen meg tudják rajzolni. A sorozat ma már jól ismert zenéjét Lovas Ferenc szerezte.

A rajzfilm alapötletét Bálint Ágnes egyik kolléganője adta, aki gyakran panaszkodott arra, hogy férje nem hajlandó semmilyen házimunka elvégzésére. Így született meg Kukori, aki lustaságával minden epizódban felbosszantja Kotkodát, illetve egyéb bonyodalmakat okoz. A rajzfilmből 2 széria, összesen 26 epizód készült.

Kotkoda hangját eleinte Psota Irén kölcsönözte, majd Hacser Józsa. Kukori pedig Márkus László hangján szólalt meg.

„Ez a harmadik alkalom, amikor ebben a körben egy újabb örömteli, egyben történelmi eseménynek lehetünk tanúi és részesei. Büszkeség számunkra, hogy emblematikus figuráink ismét bélyegblokkokon köszönnek vissza, annál is inkább, mert a Kukori és Kotkoda volt az első rajzfilmsorozat, amely a Magyar Televízió megrendelésére készült. A mese szereplői örökérvényű értékeket közvetítenek, mindezt szórakoztató formában, amelyen generációk nőttek fel. Örvendetes, hogy mindez a Toldi animációs rajzfilmsorozat bemutatásának évében valósulhat meg, amely méltó darabja lesz a rajzfilm gyűjteményünknek, és reményeink szerint hasonlóan kultikus produkcióvá válik majd, akárcsak annak idején a Kukori és Kotkoda. Bízunk benne, hogy nagy becsben tartott alkotásaink velünk maradnak és még sokak számára lesznek jelentőségteljesek. Méltán lehetünk büszkék a közös kincsünkre, amelyeket már bélyeg formájában is megőrzünk a jelennek és a jövőnek” – fogalmazott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója az ünnepélyes forgalomba bocsátás alkalmából.



A galériát a képre kattintva tudja megtekinteni

A Kukori és Kotkoda rajzfilmsorozat kedvenc szereplőit ábrázoló alkalmi bélyegblokkot szeptember 2-án bocsátotta ki a Magyar Posta, az MTVA-val szoros együttműködésben. Az alkalmi bélyegblokk három címletén a főszereplőket láthatjuk: Kukori és Kotkoda mellett a szomszéd Hápogi, a kacsa szerepel. A blokk keretrajzán megjelenik a baromfiudvar a többi szereplővel: Pulyka és Pulykáné, Kopasznyakú valamint Szöcske.

Az alkalmi borítékon a rajzfilm jól ismert főcíme látható, az elsőnapi bélyegzőn pedig a két főszereplő Kukori és Kotkoda található.

A bélyegblokk különlegessége a rajta elhelyezett QR-kód, amelyet beolvasva a Mesehősök bélyegsorozat eddig megjelent bélyegeire, a bemutatott mesékre, illetve alkotóikra vonatkozó információk, érdekességek érhetők el.

„Az utóbbi évek egyik legsikeresebb bélyegsorozata a Mesehősök-sorozat. A bélyegen megjelenített mesék már 30-40 évesek, népszerűségük mégis egyaránt nagy mind a felnőttek és a gyerekek körében is” – mondta Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. elnöke.

Hozzátette: „Kukori és Kotkoda meséje a történetek hétköznapisága miatt volt annyira szerethető. Olyan jelenetek, szereplők közti konfliktusokat vagy érzelmeket mutatott be, amelyekkel mindannyian találkozhattunk életünkben. Mindezt roppant szellemesen, bájosan szerethetően teszi. Szereplői a viták és a történtek ellenére pedig mindig megbocsátanak a másiknak, kitartanak egymás mellett. A Mesehősök bélyegsorozat minden darabja, így ez a mostani is megérinti az embert.”

Az egyedi bélyegblokk Weisenburger István grafikusművész tervei alapján készült 50.000 példányban. A bélyeg megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, kijelölt postákon és a www.posta.hu-n.

A bélyegkibocsátás alkalmából a Kukori és Kotkoda mesesorozat ismét látható az M2 Gyerekcsatornán és az MTVA Archívumában, az m3.hu oldalon, amelyen kvíz is várja az érdeklődőket.