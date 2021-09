A világ 300 legjobb egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem

Megosztás Tweet



Minden mutatójában javított a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) legfrissebb rangsorában, így 149 helyet előrelépve bekerült a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé. Ezzel a hazai egyetemek között a legelőkelőbb helyezést érte el, és a második legtöbbet előrelépő európai felsőoktatási intézmény a TOP 500-ban szereplők között – közölte a felsőoktatási intézmény csütörtökön az MTI-vel.

A Semmelweis Egyetem a tavalyi 426. helyezés után 149 helyet előrelépett a Times Higher Education most megjelent, legfrissebb világrangsorában (THE World University Ranking). Az intézmény a tavalyi 401-500. közötti tartomány helyett most a 250-300. pozíció között szerepel.

Merkely Béla rektor hangsúlyozta: az európai egyetemek közül a második legtöbbet előrelépő intézményként szerepel a Semmelweis Egyetem a TOP 500-ban lévő intézmények közül. Ez megerősíti, hogy a megfogalmazott ambiciózus célok mentén jó irányban halad az intézmény fejlődése, köszönhetően az egyetemi polgárok kiemelkedő teljesítményének - hangsúlyozta a rektor.

Az egyetem minden fő mutatójában javítani tudott, legnagyobb mértékben az oktatás indikátora emelkedett, de három területen is - az oktatás, idézettség és nemzetköziesség - a rangsorban szereplő egyetemek legjobb 25 százalékába tartozik.

A közlemény szerint összesen 11 hazai egyetem került fel a listára, a Semmelweis a legelőkelőbb helyen jegyzett hazai intézmény, az első ezerbe bekerült egyetemek közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 601-800., a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem a 801-1000 helyen szerepel a rangsorban.

A világrangsor készítői hagyományosan öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, melyek az oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció. Az összesített rangsor élén az Oxford, a California Institute of Technology, a Harvard és a Stanford Egyetemek szerepelnek.

A címlapfotó illusztráció.