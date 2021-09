A főváros feladata lett volna vészforgatókönyv kidolgozása a kialakult forgalmi káosz elkerülésére

Megosztás Tweet



Szerdán az iskolakezdéssel hatalmas forgalmi dugók alakultak ki a fővárosban. Szakértők szerint Budapesten többek között a felújítási munkák mellett az átgondolatlan kerékpársávok miatt kényszerülnek hosszú araszolásra az autósok.



A helyzet kétség kívül kritikus, de nem következett be az a katasztrófa, amitől sokan tartottak, egyelőre – mondta Gyulainé Tóth Zsuzsa, a Magyar Autóklub jogi képviselője az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, számos intézkedés történt, amelynek elvileg enyhítenie kellene a kialakult helyzetet. Azonban a dugóban araszoló, ideges sofőrök és ideges kerékpárosok kockázatot jelentenek a közlekedés biztonsága szempontjából.

A főváros felelőssége, hogyha nem javul a helyzet, akkor vészforgatókönyvet dolgozzon ki.

A Magyar Autóklub javaslata alapján felül kell vizsgálni még egyszer a kerékpársávok létjogosultságát, amelyek kísérleti jelleggel lettek bevezetve, és most kísérleti jelleggel fel lehetne függeszteni őket.

Az egyik nagy javaslatcsomag ahhoz kapcsolódik, hogy mérlegelje a főváros, engedélyez-e további, forgalomgeneráló beruházását. Például épülhet-e, bővülhet-e még bevásárlóközpont, mert ha épül, az autósok oda fognak menni.

A másik pedig azzal, hogy új beruházás ne épülhessen meg megfelelő gyalogos, kerékpáros és autós infrastruktúra nélkül. Ha ezek a feltételek nem valósulnak meg, akkor az autós kontra kerékpáros harc ki fog újulni. Javasolták azt is, hogy az egyeztetésekbe a taxis, szállító és fuvarozó szervezeteket is vonják be.