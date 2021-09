Ön mit gondol az elmúlt időszak magyar hadiipari fejlesztéseiről?

Megosztás Tweet



A 2020 áprilisában lépett hatályba az új Nemzeti biztonsági stratégia, amely kiemelten kezeli az önálló magyar katonapolitikát, és sokkal részletesebb szabályokkal rendelkezik, mint a 2012-es dokumentum, amely ezzel hatályát vesztette. A stratégia kiemelt figyelmet fordít a kibertér védelmére, valamint az önálló magyar hadiipar fejlesztésre. Ma ebben a témában kérdezzük olvasóinkat.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy mit gondolnak az elmúlt időszak magyar hadiipari fejlesztéseiről? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

Lynx gyalogsági harcjárműveket kap a Magyar Honvédség, ezzel Magyarország a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget – közölte a beszerzés előkészítését koordináló védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Maróth Gáspár titkársága 2020 szeptemberében.

A több mint kétmilliárd euró értékű modernizációs program keretében 218 Lynx KF41 harcjárművet kap a honvédség. Az eszközök túlnyomó többségét, 172-öt Magyarországon állítják elő a Rheinmetall és a magyar állam között 2020. augusztus 17-én kötött megállapodás értelmében létrehozandó vegyesvállalat üzemében. A megrendelésben szereplő első 46-ot Németországban gyártják le, ami egyúttal a hazai gyár magyar szakembereinek teljes körű felkészítését szolgálja.

„A folyamatban lévő honvédelmi és haderőfejlesztési program legnagyobb értékű beszerzése történelmi lépés” – írták a közleményben.

Zalaegerszegen készülnek 2023-tól a világ legmodernebb tankjai. A Rheinmetallal együttműködve a gyártóüzemen túl egy a Lynxek és off road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezetet is kialakítanak a ZalaZone járműipari tesztpályán – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Zalaegerszegen szintén 2020 szeptemberében.

Palkovics László Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel közösen jelentette be, hogy mintegy 60 milliárd forintos beruházással épül meg a harcjárműveket gyártó üzem, és 20 hektáros területen tesztpályát is kialakítanak mellé.

A gyár alapkövét katonai helikopterrel tették le, néhány hónappal később. Idén ősszel pedig megkezdődik a Rheinmetall Hungary Zrt. hadiipari gyárának építése Kaposváron – mondta Maróth Gáspár. Arról számolt be, hogy a magyar állam és egy német vállalkozás által létrehozott vállalat a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet készít el az új beruházás eredményeként.

A 2022-es költségvetésben biztosítottak a források a haderőfejlesztés folytatására – emelte ki a honvédelmi miniszter a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban.

Benkő Tibor úgy fogalmazott: „erős Magyarország nem létezhet erős honvédség nélkül, amely mindenkor kész és képes garantálni hazánk, honfitársaink és szeretteink biztonságát.”

Magyarország jövőre minden korábbinál többet, 1003 milliárd forintot fordíthat védelmi kiadásokra – mondta a honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta: a rekordösszegű költségvetés felét fejlesztésekre, beruházásokra fordítják, ami a magyar hadiipar újjáélesztését is segíti. Az országban jelenleg öt városban folyik csúcstechnológiás hadiipari fejlesztés. Ezekben több száz, képzett dolgozót foglalkoztatnak majd – hangzott el az M1 Híradójában.

Már a 2030-2032-es terveken, elérendő célokon dolgozik a Honvédelmi Minisztérium. A honvédség újrafegyverzése, a katonai életpályamodell kiteljesítése és a toborzás mellett nagyon fontos a 21. századi kihívásokra választ adó irányítási és vezetési struktúra kiépítése.