Koronavírus: megérkeztek a legfrissebb adatok

Megosztás Tweet



Megérkeztek a legfrissebb hazai koronavírus adatok: a beoltottak száma 5 772 010, közülük 5 509 130 fő már a második oltását is megkapta, 322 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 194 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt egy beteg.

A beoltottak száma 5 772 010, közülük 5 509 130 fő már a második oltását is megkapta, 322 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 194 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 531 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 059 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 646 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4826 főre csökkent. 132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Ma megkezdődik a tanév. A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb, ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében.

A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen.

Az iskolai oltásokat szeptember 2. és 3. napokon is folytatják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

Ugyancsak az oltás felvételére kérjük a még beoltatlan egyetemi hallgatókat és oktatókat.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

A címlapfotó illusztráció.