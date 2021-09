Fürjes Balázs: Nem hiszek a szájkaratéban, a budapestieknek megoldások kellenek

Megosztás Tweet



A terveknek megfelelően, augusztus végére befejeződött a híd javítási és megerősítési munkái, a lezárásnak ma hajnalban vége. Vége a lezárásoknak, újra a közlekedőké a Hárosi híd az M0-son.

„Iskolakezdésre elkészült az M0-s déli autópálya-szakasz felújítása. Vége a lezárásnak, elsejétől újra a közlekedőké a Hárosi híd az M0-son” – írta Facebook-bejegyzésében a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára – közölte a Magyar Nemzet.

Fürjes Balázs tájékoztatása szerint a munkák az M0 déli térségében, az M5/M6 és az M1 autópályák közötti szakaszon folytak, illetve lezárás és forgalomkorlátozás nélkül folytatódnak tovább decemberig. Szeptember 1-jén hajnalban – folytatta – megnyitottuk a Deák Ferenc híd északi hídját, a halásztelki felhajtóval együtt. Az M1 felé vezető oldalon három sávon haladhat a forgalom.

Az államtitkár továbbá rámutatott: a kormány három dologgal tudta segíteni Budapestet abban, hogy a városvezetés végre úrrá legyen a budapestieket és az ide tartókat joggal bosszantó közlekedési káoszon.

„Kutyakötelességünk volt tanévkezdésre befejezni az M0 felújítását, a Nyugati pályaudvar csarnokának és a forgalomirányító rendszernek a felújítását és visszaadnunk a déli HÉV-vonalakon közlekedőknek a felújított csepeli pályát és Kvassay hidat, megszüntetve a buszpótlásos közlekedést.”

Mindegyik feladatot határidőre elvégeztük, így ezeken a munkákon nem múlik a budapesti gigadugók és a közlekedési káosz megszüntetése – húzta alá.

Szavai szerint a fővárosiaknak kemény nyaruk volt, a tanítási szünet kellős közepén is elviselhetetlen dugókban kellett araszolniuk, és ki tudja, mi jön most. Ugyanakkor – tette hozzá – tiszteletben tartják hogy Budapest közlekedésének megszervezése a mindenkori főpolgármester feladata és felelőssége – 2019 előtt Tarlós Istváné, azóta és ma is: Karácsony Gergelyé.

„Nem hiszek a szájkaratéban, a budapestieknek megoldások kellenek. Ezért inkább a saját határidőink betartására és az elvégzendő munkára koncentráltam a városvezetéssel való rossz viták helyett”

– zárta gondolatait az államtitkár.