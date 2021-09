Czeglédy Csaba DK-s politikus továbbra is tagadja, hogy ő lenne az ördög ügyvédje

Megosztás Tweet



A külföldről beszerzett digitális bizonyítékok alapján döntött úgy az ügyészség, hogy változtat a gyanúsításon az ördög ügyvédje ügyében. Azt a férfit, akit korábban bűnsegédnek gondoltak a nyomozók, már a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Az ügyészség azonban ma sem nevezte meg, hogy kiről van szó. Czeglédy Csaba DK-s politikus viszont megerősítette, hogy ő a gyanúsított, de továbbra is tagadja, hogy ő lenne az ördög ügyvédje – hangzott el az M1 Híradójában.



Kedden délután jelent meg a Fővárosi Főügyészég közleménye, amelyből az derült ki, hogy a nyomozó hatóság azonosította az ördög ügyvédjét. Azt írták, hogy kihallgatták az ügy jogász végzettségű gyanúsítottját, akit már nem bűnsegédlettel, hanem a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak.

Korábban a Pesti Srácok írt arról, hogy az Egyesült Államokba és Svájcba vezetnek Az ördög ügyvédje nevű baloldali lejáratóportált finanszírozó pénzmozgások. A portál szerint a nyomozók Amerikában találták meg a blog szerverét, Svájcban pedig azt a bankszámlát, amelyről a Facebookon hirdetett posztokat kifizették.

A Fővárosi Főügyészség akkor megerősítette, hogy jogsegélykérelemmel fordult az Amerikai Egyesült Államok és Svájc igazságügyi hatóságaihoz a büntetőeljáráshoz szükséges adatokért.

A tettesi minőségre áttérést a nyomozás során beszerzett újabb adatok alapozták meg. Így például a nyomozó hatóság által külföldről beszerzett digitális bizonyítékok. A Fővárosi Főügyészég szóvivője a Híradónak azt mondta: az újabb bizonyítékok alapján módosították a korábbi gyanúsítást.

„Az ügy jogász végzettségű gyanúsítottjával szemben korábban közölt gyanúsítást a Nemzeti Nyomozó Iroda a tegnapi napon folytatólagos kihallgatás keretében módosította. Mint említettem, ennek a lényege, hogy a gyanúsított az ügy tárgyát képező bűncselekménynek most már nem bűnsegédje, hanem tettese” – közölte Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Az ördög ügyvédje két éve, az önkormányzati választások előtt Győr akkori polgármesteréről tett közzé kompromittáló felvételeket. Az ügyben korábban különleges személyes adattal visszaélés miatt indult nyomozás.

Bár az ügyészség nem közölt nevet, a szombathelyi DK-s politikus, Czeglédy Csaba közösségi oldalán megerősítette, hogy most őt gyanúsították meg. Azt viszont tagadta, hogy ő lenne az ördög ügyvédje. Azt írta: „Akár büszkélkedhetnék is azzal, hogy én vagyok az ördög ügyvédje, azonban engem úgy neveltek, hogy idegen tollakkal ne ékeskedjek.”

Közösségi oldalán reagált Budai Gyula, a Fidesz képviselője is az ügyészség közleményére. Úgy fogalmazott: „Látod Csaba, mondtam én, hogy te vagy Az ördög ügyvédje nevű blog szerzője! Te fizetted a hirdetéseket, és te találtad ki annak a szövegeit is. Egy régi magyar közmondás jut rólad eszembe: »addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik«. Na Csaba, most nagy bajban vagy!”