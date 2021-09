Ahogy az várható volt: az iskolakezdésre bedugult a főváros, nagy a torlódás a Blahán, a Hungária elesett

Megosztás Tweet



Az egyszerre megkezdett felújításoknak és a sokak szerint értelmetlen biciklisávoknak köszönhetően egész nyáron dugókban fuldoklott Budapest. Azt még Karácsony Gergely főpolgármester is elismerte, hogy a szerdai iskolakezdéskor várhatóan nagy torlódások lehetnek. A hirado.hu és az M1 stábja élőben figyeli a budapesti tömegközlekedési helyzetet. Cikkünk frissül.

A Blaha Lujza téren szerda délelőtt fél 10 környékén sem volt változás. A reggeli csúcsnak ekkora már nyoma sem kellene, hogy legyen. Tulajdonképpen a tér minden irányából jelentős torlódás volt, mind irányból csupán araszolgattak a közlekedők – mondta Joó Ferenc, a közmédia tudósítója.

A körúton még ekkor is több száz méteres autósor araszolgatott az Oktogon irányából, a Petőfi híd irányából pedig több kilométeres volt az egybefüggő kocsisor.

A tudósítónak sikerült egy autóssal is beszélnie, aki azt mondta, hogy a Petőfi híd budai oldaláról csaknem negyven percet autózott, mire a Blaha Lujza térhez ért.

A Rákóczi úton még kora délelőtt is változatlan volt a helyzet: a Keleti Pályaudvartól egészen a Blaha Lujza térig torlódik a kocsisor

A hirado.hu munkatársa szerint a Megyeri híd közepétől a lámpás körforgalomig, valamint a lámpás körforgalomtól a Szentendrei út elején állt a sor.

Az Üllői út felüljárójánál hosszas várakozás után csak lépésben haladtak az autósok a belváros irányába – mondta Barna Péter, a közmédia tudósítója.

Az embereknek elfogyott a türelmük, ami elsősorban azon volt tetten érhető, hogy senki nem törődött az átsorolásnál azzal, hogy záróvonal van vagy forgalomtól elzárt terület. Mindenki úgy próbált előre haladni, ahogy csak tudott.

A Rákóczi úton a Keleti pályaudvartól egybefüggő kocsisor araszolgatott egészen a Blaha Lujza térig. A körúton az oktogon irányából a kijelölt kerékpársáv miatt csupán egyetlen egy sávon araszolgattak az autók a Blaha Lujza térig. Ám a másik irányból sem volt jobb a helyzet – mondta Joó Ferenc, a közmédia tudósítója.

Kedden a Népszínház utcában az a helyzet állt elő, hogy a Népszínház utcából a buszok, illetve személyautók nem tudtak kifordulni a körútra a Blaha Lujza tér irányába, mert annyira feltorlódott a körúton a kocsisor.

Szerdára azonban a lámpaprogramot átállíthatták, így valamelyest javult a helyzet, de még így is előfordult, hogy annyira feltorlódott a sor, hogy a Népszínház utcából nem tudtak kifordulni az autósok.

Az iskolák becsengetési után is bőven voltak, akik a dugókban araszoltak a főváros több pontján. A Blaha Lujza tér környékén, a Nagykörúton végeláthatatlan sor volt, hiszen egy kerékpár sáv miatt csak egyetlen egy sávon araszoltak a járművek – jelentkezett be a Blaha Lujza térről Joó Ferenc, a közmédia tudósítója.

Tulajdonképpen már az oktogontól megkezdődött a lépésben haladás, és tartott egészen a Blaha Lujza térig.

A Rákóczi úton is hasonló volt a helyzet, hiszen a sor a Keleti pályaudvartól araszolgatott egészen a Blaha Lujza térig, több kilométer hosszan, és legalább egy 20-25 perces időveszteséggel kellett számolniuk az autósoknak.

A Rákóczi út másik irányában sem volt más a helyzet, hiszen ott is több kilométeren keresztül csak araszolgatni tudtak az autósok.

Boldizsár Kata szerda reggel 8 óra előtt az V. kerületi a Bajcsy-Zsilinszky úttól néhány utcára, a Szemere utcában található általános iskola elől jelentkezett be. A bejelentkezés perceiben már azt lehetett mondani, hogy elcsendesedett az utca, de néhány perccel azelőtt gyerekzsivaj, autódudálás, ajtócsapkodástól visszhangzott az egész utca, hiszen az első probléma az volt, hogy nem tudtak hol megállni az autóval a szülők. Ezért volt, hogy a gyerekek az úttesten szálltak ki, és szaladtak be az iskolába.

Barna Péter, a közmédia tudósítója elmondta, hogy a Hungária-Kerepesi kereszteződéséhez – ahonnan eredetileg be akartak jelentkezni – nem tudtak eljutni, ugyanis akkora a forgalom, hogy nem sikerült odáig eljutniuk – jelentkezett be a tudósító a Hungária körút Mogyoródi útkereszteződéséből.

A Hungária körúton percről percre egyre több autó torlódott fel, mind a négy sáv megtelt, és nagyon sok olyan autó volt, ami kettő-három zöldet kellett, hogy kivárjon.

Az agglomerációból érkező forgalom is folyamatosan növekedett. Az emberek pedig láthatóan feszültek voltak, attól tartva, hogy elkésnek a munkából vagy nem érnek be időben az iskolába, hiszen arra senki nem számított, hogy már reggel 7 óra 20 perckor ekkora forgalom fok kialakulni – tette hozzá.

Aki tömegközlekedéssel utazott, az sem volt jobb helyzetben, hiszen a tömegközlekedési járművek is folyamatosan megakadtak.

A Bajcsy-Zsilinszky úton már szerda kora reggel feltorlódtak az autók, a Nyugati tér felől a felüljárónál pedig hosszú kocsisor állt – mondta Boldizsár Kata, a közmédia tudósítója.

A szeptember 1-i tanévkezdés egyébként is minden évben problémát jelent, hiszen ilyenkor azok is előveszik az autót, akik a nyár folyamán nem vagy nem igazán használták – tette hozzá.

Felújítások és lezárások is nehezítik a közlekedést a fővárosban, ezért már a reggeli órákban rendkívül erős volt a forgalom Budapest utcáin.

A Blaha Lujza téren már 7 óra körül nagyon nehéz volt az előrejutás. Az autósok a Rákóczi úton araszolgatnak a Blaha Lujza tér irányába – számolt be a forgalmi helyzetről Joó Ferenc, a közmédia tudósítója.

Tulajdonképpen végeláthatatlan a sor, csak lépésben lehet haladni a Rákóczi úton, és a körúti kereszteződés után sem szűnik meg az araszolgatás – tette hozzá.

A Blaha Lujza tér körúti kereszteződésénél két sávon tudnak áthaladni az autósok, az előző napokban ezt csupán egy sávon tehették meg. Most azonban kijelölt buszsáv nincs, vagyis mind a két sávot használhatják az autósok, de így is tulajdonképpen végeláthatatlan a sor a Rákóczi úton.

A körúton sem jobb a helyzet, hiszen ott is csak lépésben lehet haladni.

Napok óta óriási dugók jellemzik a fővárost, többek között a felújítási munkák miatt kényszerülnek hosszú araszolásra az autósok – hangzott el az M1 Híradójában.

Már a kora reggeli órákban érezhető volt, hogy megkezdődik a tanítási időszak. A fővárosban már 7 óra előtt kisebb nagyobb torlódások voltak – számolt be a belváros forgalmi helyzetéről Joó Ferenc, a közmédia tudósítója.

Felidézte, hogy a pesti alsó rakpart egy igen hosszú szakaszon le van zárva és a Lánchíd is le van zárva, a Blaha Lujza téren pedig forgalmirend változás van érvényben, de hasonló a helyzet a Bajcsy-Zsilinszky és a Váci úton is.

Kiemelte, hogy szerda reggel a Rákóczi úton araszoltak az autósok, a sor a Kelet Pályaudvartól egészen a Blaha Lujza térig állt. Az araszolás nem állt meg a körúti kereszteződés után sem, hanem tartott tovább az Astoria irányába.

A Budaörsi úton is hasonló a helyzet, hiszen már ott is tart az araszolgatás – tette hozzá a tudósító.

Készüljenek torlódásokra, akik Budapesten közlekednek – közölte Karácsony Gergely a szerdai iskolakezdés előtt. A főpolgármester úgy látja, hogy „igyekeztek mindent megtenni”, de így is lesznek torlódások. Vannak például olyan helyek, ahol átállították a lámpákat. A dugóban araszolgató autósok közül többen azt mondták, ettől még rosszabb lett – hangzott el az M1 Híradójában.



A miniszterelnök-jelölti kampányát rövid időre megtörő főpolgármester csütörtökön a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési bizottságának rendkívüli ülésén ismertette a budapesti közlekedési helyzetet. Karácsony Gergely egy diavetítésen ismertette a szerinte a közlekedési káoszra megoldást nyújtó tervét: ennek egyik pontja a Blaha Lujza téri lámpaprogram módosítása volt, ami elvileg 30 százalékos kapacitástöbbletet biztosítana a környék közlekedésének.

Az iskolakezdés előtti napon a buszok és az autósok a Blaha Lujza térnél araszolva várták, hogy a Népszínház utcáról a körútra kanyarodhassanak.

A Népszínház utcából akkor van zöld, amikor a körúton piros, így senki nem tud kijönni – erről számolt be a Mandinernek a portál egyik arra járó olvasója, aki szerint

hiába választanák sokan a kötött pályás tömegközlekedést, a villamosok is az autósok közé vannak szorulva.

A döntés következményeire még a bejelentés után a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója figyelmeztette Karácsony Gergelyt. Vitézy Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tarlós István idején kialakított úgynevezett villamosbarát lámpaprogram felszámolása épp a legzöldebb közlekedési módot, vagyis a villamosközlekedést választó utasokat hozza hátrányos helyzetbe.

Karácsony Gergely kedden ennek ellenére a Mandiner kérdésére még mindig a lámpaprogram módosítását hozta fel példaként azt bizonygatva, hogy felkészült az iskolakezdésre és képes kezelni a sokak szerint autósellenes intézkedései miatt kialakult kilométeres torlódásokat.

Bár a dugók most már a busz- és a villamosközlekedésre is átgyűrűztek a Nagykörúton, Karácsony Gergely most is azt üzente a budapestieknek, hogy autó helyett próbálkozzanak a tömegközlekedéssel.

„Szeretnénk, hogyha ilyenkor mindenki élne a lehetőséggel, ami a közösségi közlekedést használja”

– fogalmazott Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely korábban is hasonló tanácsokat adott: néhány hete az egyszerre elindított felújítások miatti torlódásokra panaszkodóknak üzente azt, hogy menjenek gyalog.

Jó napot! – ezt a választ kapta az az autós, aki előválasztási kampányán próbálta a főpolgármester tudtára adni, hogy mindennap órákat kell araszolnia a dugóban hazafelé. A háttérből Karácsony Gergely asszisztense vetette oda, hogy szálljon ki.