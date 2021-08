Megható pillanatok! Rendőrségi díszsorfallal várták a paralimpiai bronzérmes vívót

Megosztás Tweet



Tudjuk, hogy olimpián hősök születnek, a paralimpiára pedig már hősök érkeznek. Könnyfakasztó videó következik!

„Óriási büszkeséggel jelentjük, hogy bronzéremmel tért haza a 2020. évi tokiói nyári paralimpiai játékról kolléganőnk, Dr. Mező Boglárka! Végigizgultuk, végigszurkoltuk az elmúlt napokat, és közben szervezkedtünk, készültünk Bogi érkezésére, hiszen Ő a mi bajnokunk! Tegnap éjjel a repülőtéren hatalmas megtiszteltetés volt fogadni világbajnok, és most már paralimpiai bronzérmes vívónkat. Bogi jogtanácsosként a BRFK-n immár hatodik éve támogatja a munkánkat, most pedig a sporttörténelmet írók között a páston szurkolhattunk érte. Kiváló vívónk a magyar női tőrcsapat (Dr. Mező Boglárka, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi) tagjaként bronzérmet nyert a tokiói paralimpián, valamint kard egyéniben hatodik, és tőr egyéniben egy hetedik helyet is bezsebelt. Bogi, az egész BRFK elmondhatatlanul büszke Rád!” – írta a rendőrség a közösségi oldalán.