Még el sem kezdődött az iskola, de már most hatalmas forgalmi dugók alakultak ki a fővárosban

Szakértők szerint Budapesten a felújítási munkák mellett az átgondolatlan kerékpársávok miatt kényszerülnek hosszú araszolásra az autósok. A szakértők azt is kiemelték, hogy Karácsony Gergely főpolgármester egymásnak ellentmondó, a közösségi közlekedést is súlyosan visszavető intézkedéseket jelentett be – hangzott el az M1 Híradójában.