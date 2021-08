Koronavírus: Megérkeztek a kedd reggeli hazai adatok

Megosztás Tweet



A beoltottak száma 5 754 566 fő, közülük 5 507 371 fő már a második oltását is megkapta. 110 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 337 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 058 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 445 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4834 főre csökkent.

119 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Ma is zajlik az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket és számukra is nyitva van az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. 304 ezren már a harmadik oltást is felvették.

Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni. A szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően vagy a tanuló saját iskolájában vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét. A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést fognak kapni. Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők emailben megkapták. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasoljuk, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében. A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen.

Ugyancsak az oltás felvételére kérik a még beoltatlan egyetemi hallgatókat és oktatókat.