Karácsony Gergely szerint mindent elkövettek, de így is „torlódások” várhatóak az iskolakezdés napján

Készüljenek torlódásokra, akik Budapesten közlekednek – közölte Karácsony Gergely a szerdai iskolakezdés előtt. A főpolgármester úgy látja, hogy „igyekeztek mindent megtenni”, de így is lesznek torlódások. Vannak például olyan helyek, ahol átállították a lámpákat. A dugóban araszolgató autósok közül többen azt mondták, ettől még rosszabb lett – hangzott el az M1 Híradójában.



A miniszterelnök-jelölti kampányát rövid időre megtörő főpolgármester csütörtökön a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési bizottságának rendkívüli ülésén ismertette a budapesti közlekedési helyzetet. Karácsony Gergely egy diavetítésen ismertette a szerinte a közlekedési káoszra megoldást nyújtó tervét: ennek egyik pontja a Blaha Lujza téri lámpaprogram módosítása volt, ami elvileg 30 százalékos kapacitástöbbletet biztosítana a környék közlekedésének.

Az iskolakezdés előtti napon a buszok és az autósok a Blaha Lujza térnél araszolva várták, hogy a Népszínház utcáról a körútra kanyarodhassanak.

A Népszínház utcából akkor van zöld, amikor a körúton piros, így senki nem tud kijönni – erről számolt be a Mandinernek a portál egyik arra járó olvasója, aki szerint

hiába választanák sokan a kötött pályás tömegközlekedést, a villamosok is az autósok közé vannak szorulva.

A döntés következményeire még a bejelentés után a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója figyelmeztette Karácsony Gergelyt. Vitézy Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tarlós István idején kialakított úgynevezett villamosbarát lámpaprogram felszámolása épp a legzöldebb közlekedési módot, vagyis a villamosközlekedést választó utasokat hozza hátrányos helyzetbe.

Karácsony Gergely kedden ennek ellenére a Mandiner kérdésére még mindig a lámpaprogram módosítását hozta fel példaként azt bizonygatva, hogy felkészült az iskolakezdésre és képes kezelni a sokak szerint autósellenes intézkedései miatt kialakult kilométeres torlódásokat.

Bár a dugók most már a busz- és a villamosközlekedésre is átgyűrűztek a Nagykörúton, Karácsony Gergely most is azt üzente a budapestieknek, hogy autó helyett próbálkozzanak a tömegközlekedéssel.

„Szeretnénk, hogyha ilyenkor mindenki élne a lehetőséggel, ami a közösségi közlekedést használja”

– fogalmazott Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely korábban is hasonló tanácsokat adott: néhány hete az egyszerre elindított felújítások miatti torlódásokra panaszkodóknak üzente azt, hogy menjenek gyalog.

Jó napot! – ezt a választ kapta az az autós, aki előválasztási kampányán próbálta a főpolgármester tudtára adni, hogy mindennap órákat kell araszolnia a dugóban hazafelé. A háttérből Karácsony Gergely asszisztense vetette oda, hogy szálljon ki.