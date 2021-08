Hatezermilliárd forint vasútfejlesztésre

Megosztás Tweet



Hatezermilliárd forintot szánnak a következő években vasútfejlesztésre, a források kétharmadát a vasúti infrastruktúra korszerűsítésére, egyharmadát pedig az úgynevezett "gördülő állomány", vagyis a vasúti kocsik minőségi cseréjére fordítanák - mondta Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kedden Kőszegen a Momlok Építő Zrt. által rendezett gépbemutató szakmai napon.

A következő 10-15 évben a közlekedésfejlesztés középpontjában egyértelműen a vasútfejlesztés áll majd, a beruházásokkal versenyképesebbé, kényelmesebbé és gyorsabbá válik a hazai vonatközlekedés - mondta.

Hozzátette: a fejlesztések kiemelt célja a vasúthálózat minőségének, teherbíró-képességének és biztonságtechnikájának javítása; a vasútépítésre szakosodott építőipari cégek számára ugyanakkor komoly lehetőséget ad a vasútprogram megrendelés-állományuk növelésére.

Az államtitkár hangsúlyozta: a vállalkozások akkor lehetnek képesek megbirkózni a tömegesen jelentkező kivitelezési feladatokkal, ha hatékonyságukat korszerű eszközök beszerzésével javítják.

Példaként említette a Homlok Építő Zrt.-t, amely a cég által megvásárolt francia GEISMAR (S2PV) vágányfektető gépsort és technológiát először az éppen zajló 17 kilométer hosszúságú Kőszeg-Szombathely vasútvonal felújítása során állította üzembe.

A világszínvonalú technológia, amelyet a társaság keddi szakmai napján mutattak be, kilenc fős személyzet közreműködésével egy 10-12 órás műszak alatt több mint ezer méternyi vágány lefektetésére alkalmas.

A GYSEV 3,2 milliárd forintos beruházással 2022 közepéig újítja fel a Kőszeg-Szombathely vasútvonalat, melynek fejlesztése a felújítással nem ér véget, hiszen a vasúttársaság még az idén kiírja a közbeszerzést a vonal villamosításának tervezésére.

Homlok Zsolt vezérigazgató kiemelte: vasi kötődésű cégként megtiszteltetés a számukra, hogy a Kőszeg-Szombathely vasútvonal felújításán dolgozhatnak és éppen ott mutathatják be "nagyvasúton" először az alkalmazott technológiát.

"Szakemberként elhivatott vagyok vasúti infrastruktúra fejlesztése iránt, így tulajdonosként is fontosnak tartom a vállalati technológia fejlesztését. Olyan technológiát emeltünk be a mindennapi munkába, ami nem csak kiváltja, vagy jelentősen csökkenti a fizikai munkavégzést, de ezáltal hatékonyabbá, gyorsabbá is teszi a vasúti pálya építését, felújítását" - mondta.

Szólt arról is, hogy az építési, felújítási munkálatok jelenleg teljes vágányzár mellett zajlanak, ígérete szerint ezekkel szeptember végére elkészülnek.

Básthy Béla (Fidesz), Kőszeg polgármestere úgy fogalmazott, a kisváros életét hosszú távon meghatározó fejlesztések zajlanak Kőszegen, hiszen előkészítés alatt áll az M87-es gyorsforgalmi út építése, fontos műemlékek újultak meg, és egy egyetemi intézet is létesül.