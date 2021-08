Az időjárás miatt is fájhat a fejünk

Megosztás Tweet



Folytatódik a hűvös idő.

A nap első felében több órára kisüt a nap, majd főleg az északi országrész felett megnövekszik a felhőzet. Reggel, kora délelőtt délkeleten megszűnő jelleggel eshet, majd egy újabb csapadékzóna vonul dél felé, amelyből eső, zápor, főleg északkeleten zivatar is várható. Többfelé megélénkül, északon meg is erősödik a nyugatias szél. Zivatar környezetében is lehetnek erős lökések. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 25 fok között várható, ugyanakkor az északi határ közelében néhol kevéssel 20 fok alatt valószínű. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

Folytatódik a hűvös idő, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek a hidegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik. Járhat ízületi fájdalmakkal, de alvászavarral és fejfájással is.

Kiemelt kép: Unsplash / illusztráció