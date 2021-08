A kormány jövőre is támogatja az egyházi közösségi célú programokat

Megosztás Tweet



A kormány jövőre is támogatja a közösségi célú programokat: a különböző egyházi közösségek egy- vagy többnapos programok, rendezvények, táborok, zarándoklatok megrendezéséhez kérhetnek támogatást - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Debrecen-Józsán, a római katolikus óvoda átadásán.

Soltész Miklós azt mondta, szeptember 6-án a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján jelenik meg a támogatási felhívás, a támogatással a közösségek megőrzése, erősítése a céljuk.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy 11 éve családbarát kormányzás van Magyarországon, ami a támogatásokban is megjelenik. Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az iskolák, óvodák, bölcsődék építése, felújítása mellett "a lelki-erkölcsi háttér is ott legyen", amiben jelentős az egyházak szerepe.

Az egyháztámogatási rendszer részeként elindult óvodafejlesztési programban a katolikus egyház 67 milliárd forint kormányzati támogatást kapott, illetve kap, ebből országszerte 200 óvoda újult, újul meg - ismertette Soltész Miklós, megjegyezve, hogy a józsai katolikus óvoda építésében ugyan nincs kormányzati forrás, de a mellé tervezett leendő iskola építését 1,676 milliárd forinttal fogják az idei, illetve a jövő évi költségvetésből támogatni.

Kósa Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy 31 évvel ezelőtt, a rendszerváltáskor mindössze néhány ezer gyerek járt egyházi fenntartású iskolába, ma már a számuk meghaladja a 240 ezret. Akkor egy százalék alatt volt az egyházi fenntartású oktatási intézmények aránya, ma már 15 százalék felett van, ez óriási eredmény, "Európában ilyen sehol nincs" - fűzte hozzá a politikus.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere szerint a város "az élet minden területén: gazdaság, közlekedés, kultúra, oktatás töretlenül fejlődik", és ez érvényes az egyházak fejlődésére is.

Örömmel üdvözölte, hogy a teltházas józsai önkormányzati óvodák mellett megkezdi működését a rövid idő alatt felépült katolikus óvoda.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyés püspök, mielőtt megáldotta az új intézményt, azt mondta, nem óvodát építettek, hanem annál sokkal többet: Isten országát. A család kis egyház - fogalmazott a püspök, hozzátéve: aki családbarát módon gondolkodik, az egyházbarát tud lenni.

A Szent József óvoda mintegy 460 millió forintos beruházását 115 millió forinttal támogatta az önkormányzat. Az intézmény a napkori Archicum ST Építészeti Kft. tervei alapján, a nyírmártonfalvai Vespertinus Kft. kivitelezésében készült el határidőre, kiváló minőségben - hangzott el az átadáson.