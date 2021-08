Lelkes hobbifotósait ünnepelte a közmédia a magyar fotográfia napján

Megosztás Tweet



Augusztus 29-én, vasárnap volt 181 éve, hogy Magyarországon, nyilvános eseményen dagerrotípiát készítettek. 2003 óta minden esztendőben ezen a napon ünnepeljük a fotókulturális nemzeti örökség és a kortárs fotóművészet értékeit, amelyre a közmédia különleges adással készült időjárás-jelentésében.



Évek óta rengeteg profi és hobbifotós küldi be időjárási jelenségeket megörökítő természetfotóit a közmédia időjárás-jelentésébe, amelyek közül nem kevés munkával válogatják ki a szerkesztők a legkülönlegesebbeket. Augusztus 29-én, a magyar fotográfia napján éppen ezért nemcsak az elmúlt időszak legjobb fotósainak munkáit mutatták be a nézőknek a meteorológusok, hanem meghívták a stúdióba egyikőjüket, Walke Mártát, aki évek óta rendszeresen beküldi a természeti jelenségekről készített fotóit, amelyek közül már többet is beválasztottak az adásokba. A legtöbb fotóját szülőhelyén, a Baranya megyei Tófűn készíti a lelkes hobbifotós.

„Az első fotómat – egy szivárványt búzatáblával – még 2017-ben küldtem be. Bár már több látványos jelenséget sikerült lencsevégre kapnom, a szupercellákról készült, professzionális fotókat mindig irigykedve nézem. Bízom benne, hogy egy nap sikerül hasonló pillanatot megörökítenem, amit itt is bemutathatok majd” – fogalmazott a közmédia időjárás-jelentésében Walke Márta.

Az időjárással kapcsolatos felvételeket a továbbiakban is várja a közmédia a meteorfoto@mtva.hu e-mail-címre.

Címlapfotó: M1