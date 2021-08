Átadták a Stipendium Peregrinum-ösztöndíj okleveleit

Megosztás Tweet



Áder János köztársasági elnök és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter átadta az okleveleket a Stipendium Peregrinum-ösztöndíj idei nyerteseinek hétfőn a budapesti Sándor-palotában.

Áder János azt mondta, hogy az ösztöndíjasok eddigi teljesítményük, kimagasló eredményeik alapján nyerték el a lehetőséget, hogy a következő időszakban a világ neves felsőoktatási intézményeiben tanulhassanak.

Az ösztöndíjasok olyan kíváncsisággal, szorgalommal, tehetséggel és megismerési vággyal rendelkeznek, amellyel egy ilyen útra érdemes elindulni - mondta, hozzátéve: a következő hónapokban közelről tanulmányozhatják mindazt, ami a legjobban érdekli őket.

Kiemelte: ehhez a szellemi önerőhöz a közösség a szurkolás mellett az anyagi biztonságot teheti hozzá.

„Az álmok megvalósításáért szövetkezik most egyén és közösség”

– fogalmazott a köztársasági elnök.

Beszélt arról is, hogy a történelmi elődök, akik az ösztöndíjasokhoz hasonlóan tanulni mentek külföldre, munkájuk végeztével sosem csak a diplomájukkal tértek vissza, hanem azzal a késztetéssel is, hogy segítsenek azzal, amit láttak, és hallottak.

Áder János azt is elmondta, hogy bízik benne, hogy amikor az ösztöndíjasok visszajönnek Magyarországra, nekik is lesz mit mesélniük, mondaniuk, tanítaniuk.

Novák Katalin tudatta, az idén 47 tehetséges fiatal kezdheti meg tanulmányait a világ legjobb külföldi egyetemein a Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal, amelynek célja, hogy a tehetségek anyagi helyzettől függetlenül is lehetőséget kaphassanak.

A 47 fiatalnak félmilliárdos támogatást ad a kormány, egy ösztöndíjast 2-22 millió forint közötti összeggel segítenek

– ismertette, hozzátéve, idén tíz tehetséges fiatal a Mathias Corvinus Collegiumtól kapja a támogatást.

Elmondta, hogy az ösztöndíjasok közül 34-en idén kezdik meg tanulmányaikat, 13-an pedig már eddig is külföldön tanultak az ösztöndíjjal.

„A legtöbben természettudományi és műszaki szakokra jelentkeztek, a nyertesek olyan egyetemeken tanulnak majd, mint a University of Cambridge, a Massachusetts Institute of Technology vagy a University of Oxford”

– tette hozzá.

Novák Katalin beszélt arról is, hogy Magyarországon kiemelkedően tehetséges fiatalok is élnek, őket kormányzati eszközökkel is szeretnék támogatni.

Ezt a célt szolgálja a Nemzeti Tehetség Program, amely évente 300-350 ezer fiatalnak nyújt segítséget tehetsége kibontakoztatásához

– mondta.

Hozzáfűzte, hogy a tehetségek támogatása befektetés a jövőbe, és az ösztöndíjasok a külföldi tanulmányaik folytatása mellett jó hírét is viszik Magyarországnak.

Ezután Novák Katalin megköszönte a köztársasági elnöknek, hogy fogadta a fiatalokat, mert szerinte ezen keresztül éreztethető velük, hogy az ország számít rájuk a jövőben.

