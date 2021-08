Kecskeméti repülőnap: kiugrott egy helikopterből a Magyar Honvédség parancsnoka

Megosztás Tweet



A rendezvényen bemutatták az új, magyar fejlesztésű kézifegyvercsaládot, meg lehetett tekinteni továbbá azt a Szojuz kabint is, amellyel az egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan tért vissza a világűrből. Farkas Bertalan előadást is tartott a rendezvénye

Így szombaton és vasárnap mintegy 120 ezer ember látogatott ki a Magyar Honvédség nagyszabású rendezvényére – tették hozzá.

A rendezvény végén a látogatók vasárnap is zökkenőmentesen tudták elhagyni a rendezvény helyszínét, a kijelölt parkolókat, a repülőtér környéki utak rövid időn belül jól járhatók voltak - közölte a HM.

Mint kifejtették: a bemutató a második nap is változatlan programokkal várta az érdeklőket már reggel 7 órától. A több mint 15 ország részvételével zajlott légibemutatók és haditechnikai kiállítások mellett a látogatók kiemelt figyelemmel kísérték többek között a szárazföldi eszközök dinamikus bemutatóit.

A látogatók találkozhattak a Magyar Honvédség Sportszázadának olimpikonjaival, akik a tokiói élményeikről számoltak be. Az egész napos statikus és dinamikus bemutatók, valamint a kiállítások mellett a gyermekek játékos feladatokkal ismerkedhettek meg a katonák mindennapjaival. A legtöbb fiatal látogatót vonzó helyszínek között volt akadálypálya, lézeres céllövészet, fizikai állapotfelmérés és VR lövészet is.

"A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató szervezői ezúton is köszönik a látogatók együttműködését, türelmét, és azt, hogy jelenlétükkel 8 év után ismét megtisztelték a rendezvényt" - fogalmazott közleményében a HM.

A szombaton és vasárnap az MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison megrendezett nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató mindkét napján már reggel 7 óra előtt hosszú sorokban várták az emberek a kapunyitást. Sokan voltak továbbá a kecskeméti repülőbázis körüli térségben, akik az utak mentén, illetve a mezőn figyelték a légtérben zajló bemutatókat.

A magyar és további tucatnyi nemzet légierőjének bemutatói mellett mindkét nap volt egy meglepetés elem is a programban, amikor egy helikopterből ugrott ki ejtőernyővel a Magyar Honvédség több vezetője, köztük Ruszin-Szendi Romulusz a Magyar Honvédség parancsnoka is.

Bár a korábbi előrejelzések alapján volt rá esély, a kétnapos rendezvény programjait az időjárás sem zavarta meg. Szombaton végig napsütésben lehetett élvezni a programokat, csak a nap legvégén érkezett némi csapadék. Vasárnap - bár többször borús volt az ég - a rendezvény zárásáig nem eredt el az eső.