Pluszponttal jutalmazzák az önkéntes katonai szolgálatot

Pluszpontot kapnak a felsőoktatási felvételinél azok a fiatalok, akik önkéntes katonai szolgálatra jelentkeznek. Egyéves szolgálattal akár 64 pontot is lehet szerezni, ami bőven sorsdöntő lehet egy felvételinél. A nyár közepén derült ki, hogy új szolgálati formát indít a honvédség szeptembertől: ez az önkéntes katonai szolgálat. Akinek a féléves kiképzés alatt megtetszik, maradhat szerződésesként – hangzott el az M1 Híradójában.



A közelharc mozdulatait gyakorolják a Magyar Honvédség tartalékos katonái. Mindannyian önkéntesek. Ezek a felvételek még tavaly nyáron készültek. akkor ugyanis egy speciális katonai szolgálatot indított a Honvédség azok számára, akik a koronavírus-járvány alatt elveszítették a munkájukat.

A képzés akkor hat hónapig tartott. A résztvevők ez idő alatt honoráriumot kaptak, és a honvédelmi valamint a katonai ismereteket is elsajátíthatták.

2017 óta folyamatosan növekszik a honvédség létszáma, ezzel együtt pedig az önkénteseké is. 2010-ben 17 önkéntes tartalékos katona erősítette a magyar sereget. Ez a szám mára meghaladta a 11 ezret is.

Katonai toborzás - hirdeti a tábla a kecskeméti Repülőnapon. Itt ugyanis az érdeklődők nemcsak kipróbálhatják a katonalétet, de akár jelentkezhetnek is a Magyar Honvédség önkéntes katonai szolgálatára.

„Új szolgálat formát hívott életre a Magyar Honvédség, ez az önkéntes katonai szolgálat, aminek a népszerűsége, hála Istennek töretlen” – mondta Gárdonyi Sándor őrnagy, a Magyar Honvédség Katonaigazgatási- és Központi nyilvántartó parancsnokság.

Ezért a Magyar Honvédség szeptember 15-től egy újabb önkéntes kiképzést is indít. Most azoknak a fiataloknak, akik egy évvel halasztják a felsőoktatási tanulmányaik megkezdését, vagy pedig ha csak rövid ideig is, de szeretnék magukat kipróbálni a katonai pályán. A jelentkezők a szolgálat után ráadásul nemcsak katonai tudással, de a felsőoktatási felvételihez felhasználható többletpontokkal is gyarapodnak.

„A kormány támogatásával meg tudtuk azt oldani, hogy azok a fiatalok, akik felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni, egyetemekre készülnek, de előtte vállalják azt, hogy egy katonai szolgálatot letöltenek, 6 hónaptól 12 hónapon keresztül, akár 64 plusz pontra tehetnek szert majd a felvételivizsga eredménye tekintetében” – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A jelenleg érvényes felvételi rendszerben összesen 100 plusz pontot szerezhetnek a tanulók. A legtöbb az emelt szintű érettségiért jár: vizsgatantárgyanként 50 pont.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező felvételizők is plusz pontot kapnak. Egy középfokú nyelvvizsga 28, egy felsőfokú pedig 40 többletpontot jelent.

Ezeket egészíti ki most a fiatalok önkéntes katonai szolgálata. Fél éves honvédségi képzés után 32, míg egy év szolgálat után a duplája, 64 pluszpont jár majd a felsőoktatási felvételinél.

Ahogy korábban, úgy most is ideiglenes szolgálatot jelent az önkéntes katonaság, ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy a fiatalok a kiképzés után a honvédségnél helyezkedjenek el.

A programba augusztus 31-éig lehet jelentkezni személyesen a toborzóirodákban, vagy akár írásban is, az onlinetoborzo@mil.hu e-mail címen.