Varga Judit: Kilátástalannak tűnik az EU jövője

Érdekes, hogy miközben Európa jövőjéről kellene konstruktív és építő párbeszédet folytatni, pont az uniós intézmények azok, melyek konfliktusai miatt ma kilátástalannak tűnik az EU jövője – írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán péntek délután. A Tranzit közéleti évadnyitó rendezvényen arról beszélt, hogy erős nemzetállamokra van szükség.

Az Európai Parlament (EP) folyamatos dominanciaharca az Európai Bizottsággal nemcsak politikailag káros, de aláássa az emberek uniós intézményekbe vetett bizalmát is.

A folyamatos versengés és zsarolás most odáig fajult, hogy az EP keresetet nyújtana be az Európai Bizottsággal szemben az Európai Unió Bíróságán. A vágyvezérelt és ideológiákkal átitatott „jogi” vitában az Európai Parlament kissé megfeledkezett a hatalmi ágak szétválasztásáról és a hatáskörök megoszlásáról, melyeknek uniós szinten is működniük kellene.

Az EP azért fenyegeti és azért citálná bíróság elé a bizottságot, mert az a decemberben lefektetett megállapodás szerint nem alkalmazza a jogállamisági zsarolóeszközt Magyarországgal és Lengyelországgal szemben.

„Hogy akarjuk Európa jövőjét építeni, ha pont az uniós intézmények azok, akik totális szereptévesztésben vannak?” – írta Facabook-oldalán Varga Judit.

„Védjük Európa határait továbbra is és mondunk nemet a migrációra”

Varga Judit a Tranzit közéleti évadnyitón pedig arról beszélt, hogy Európa nem egy „európai egyesült államokként”, hanem kizárólag erős nemzetek erős Európájaként tud létezni, ahol mindenkinek a sikere fontos.

A kontinens jövőjéről, az afganisztáni helyzetről, a migrációról és a jogállamiságról rendezett fórumon arról beszélt, nem szabad bűnösként elkönyvelni, vagy fekete bárányként kezelni azt az országot, amely ezekkel a szabályokkal élve sikeres tud lenni.

„Mi köszönjük szépen jól vagyunk, az európai szabályok alkalmazásából tudtunk elérni gazdasági sikereket, így védjük Európa határait továbbra is és mondunk nemet a migrációra” – fogalmazott a miniszter.

A panelbeszélgetésen Schiffer András ügyvéd, volt LMP-s országgyűlési képviselő azt mondta, hogy szerinte a magyar kormány a kvótaügyre „felvarrt” európai bevándorláspolitikája helyett kizárólag a valóban menekülő emberek befogadásáról kellett volna tárgyalni, valamint szükséges lett volna nagyobb beleszólást kérni a menekültek európai elosztásába.