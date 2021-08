Újabb részletek derültek ki a kabuli terrortámadásról

Megosztás Tweet



Nem történt második robbantás csütörtökön a Baron Hotel mellett, a halálos támadást pedig egy öngyilkos merénylő követte el „közvetlenül a kabuli Hamid Karzai nemzetközi repülőtér Abby kapuja előtt” - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) pénteki sajtótájékoztatóján Hank Taylor, az amerikai hadsereg vezérőrnagya.

„Megerősíthetem önöknek: nem gondoljuk, hogy a Baron hotelben vagy annak közelében második robbantás történt volna egy öngyilkos merénylő által” – fogalmazott Taylor. A vezérőrnagy arról is beszámolt, hogy a robbantásban megsebesült 18 amerikai katona megérkezett az amerikai légierő németországi Ramstein légi bázisára, ahonnan átszállították őket kezelésre a Landstuhl Regionális Orvosi Központba.

Az öngyilkos merényletet követő 24 órában nagyjából 12 500 embert evakuáltak Afganisztánból 89 járaton – derült ki a sajtótájékoztatón. Az Egyesült Államok augusztus 14-e óta összesen 5100 embert menekített ki az ázsiai országból. Összességében július vége óta 111 ezer embert evakuáltak.

John Kirby, a Pentagon szóvivője a pénteki sajtótájékoztatón közölte: továbbra is azt tervezik, hogy az amerikai hadsereg augusztus 31-ig befejezi az afganisztáni missziót. A szóvivő arról is beszélt, hogy további - az evakuálási erőfeszítéseket veszélyeztető - fenyegetésekről is kaptak jelentéseket, amelyeket „virtuálisan, valós időben” figyelemmel kísérnek.

Arra a kérdésre, hogy várható-e újabb támadás, Kirby úgy válaszolt: „Felkészültek vagyunk és számítunk a jövőbeli kísérletekre, de nem fogok belemenni a konkrétumokba, hogy mit miért teszünk”.

Kenneth McKenzie tábornok, az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (Centcom) vezetője azt mondta: az amerikai katonák Kabulban újabb támadásokra számítanak az Iszlám Állam részéről, amelyeket akár autóba rejtett bombákkal vagy rakétákkal is elkövethetnek.

„Úgy véljük, folytatni akarják ezeket a támadásokat, és arra számítunk, hogy a támadások folytatódni is fognak” – fogalmazott McKenzie.

A tábornok arról is beszélt, hogy az amerikai erők információkat osztanak meg a tálib harcosokkal, akik a repülőtéren kívüli ellenőrző pontokon dolgoznak. „És folytatjuk az egyeztetést velük, ahogy haladnak előre” – fogalmazott.

A Politico című hírportál csütörtöki cikkében, nevük elhallgatását kérő kongresszusi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy amerikai tisztviselők afgán szövetségesek és amerikai állampolgárok nevét adták át a táliboknak, azzal a céllal, hogy felgyorsítsák a kimenekítést.

Miközben a Fehér Ház szerint mindez életeket mentett, a kritikusok azt állítják, hogy a nevek megosztása egyértelműen veszélybe sodorta az afgán szövetségeseket.

A döntés, miszerint konkrét neveket közölnek a tálibokkal, akik korábban brutálisan meggyilkolták az Egyesült Államokkal és más koalíciós erőkkel együttműködő afgánokat, feldühítette a törvényhozókat és a katonai tisztviselőket – írta a Politico.

„Alapvetően az összes afgánt egy halállistára tették” – mondta az egyik neve elhallgatását kérő védelmi tisztviselő. „Ez ijesztő, megdöbbentő, és tisztátalannak érzed magad tőle” – fogalmazott.

Joe Biden amerikai elnök csütörtöki sajtótájékoztatón az üggyel kapcsolatban azt mondta, nem biztos abban, hogy léteznek ilyen listák, ugyanakkor nem is tagadta, hogy az Egyesült Államok néha átadott neveket a táliboknak.

„Voltak olyan esetek, amikor hadseregünk tagjai felvették a kapcsolatot a tálib kollégáikkal, és például azt mondták: ez a busz áthaladna X számú emberrel, akik a következő csoportból állnak. Azt akarjuk, hogy engedjétek meg, hogy az a busz vagy az a csoporton áthaladjon. Szóval, igen, voltak ilyen alkalmak. Legjobb tudomásom szerint az esetek nagy részében átengedték őket” – fogalmazott Biden.