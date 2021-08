Száznyolcvan új fertőzöttet igazoltak Magyarországon

Megosztás Tweet



Egy beteg meghalt, és újabb 180 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a Koronavirus.gov.hu csütörtökön.

Az elmúlt napon 180 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 517 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 056 fő – számolt be a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 774 600 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 861 főre csökkent. 93 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük kilencen vannak lélegeztetőgépen.

(Fotó: Koronavirus.gov.hu)

A beoltottak száma 5 715 525 fő, közülük 5 504 899 fő már a második oltását is megkapta.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

A jövő hét folyamán az iskolákban is lesz oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg az oltást, akiknek szülei visszajelezték az oltási igényt. A 12 éven felüli gyermekek oltására emellett továbbra is van lehetőség, a még beoltatlan gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az Eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. Már 240 ezren a harmadik oltást is felvették.

A címlapfotó illusztráció.