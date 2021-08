Sorra fújják le a kimenekítéseket a kabuli robbantások miatt

A terrorveszély és a kivonulásra szabott határidő, vagyis a kedd éjfélig hátralévő idő rövidsége miatt sorra fejezik be, vagy fújják le a mentőakciókat a külföldi kormányok. A hollandok és a dánok is közölték, hogy befejezték a mentőakciót, a németeknél is már csak a katonák maradtak és ők is csak holnapig, a franciák, a birtek és az amerikaiak azonban azt mondják, amíg lehet folytatják az emberek kimenekítését.