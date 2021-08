Továbbra is ezrek várnak a sorsukra a kabuli repülőtér körül – VIDEÓ

A felvételeken több száz afgán várakozott a repülőtér melletti vizesárokban – néhányan derékig vízben állva. Az egyik feltöltött videón az látható, hogy egy férfi felmászik a vizesárok falán, de két katona visszalöki őt.

Az amerikai evakuációs listán szereplő két személy a német hírügynökségnek elmondta, hogy az afgán főváros egy meghatározott pontján kellett megjelenniük, és onnét páncélozott járművek konvojával vitték ki őket a repülőtérre.

Másfél héttel Kabul tálib megszállását követően az Afganisztánból való katonai kimenekítés lehetősége már csak néhány napig áll fenn.

Joe Biden amerikai elnök kitart amellett a terv mellett, hogy az amerikai csapatok kivonását augusztus 31-re befejezik, és kedden sem tántorították őt el az európai szövetségesek kérései, hogy biztosítson több időt a kabuli repülőtérről zajló evakuációra.

Devastating scenes at Kabul airport. Knee deep in sewage, waving their papers, begging to be let in. @ABC #Kabul #Taliban #Afghanistancrisis pic.twitter.com/BZccCe1vu8

— Ian Pannell (@IanPannell) August 25, 2021