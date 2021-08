Mindenkit megdöbbenett a rohamkarabéllyal lövöldő ámokfutó

Samia Suluhu Hassan elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és megdöbbenését fejezte ki a három rendőr és a biztonsági őr meggyilkolása miatt.

A rohamkarabéllyal lövöldöző támadót, akinek az indokai nem ismertek, a rendőrök agyonlőtték.

VIDEO: The Shooting incident that happened today at French embassy in Dar es Salaam, Tanzania.

🎥 courtesy

pic.twitter.com/5aNZ0GQx6s

— Atanasi  (@Atanasi_K) August 25, 2021