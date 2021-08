Küszöbön a negyedik hullám, az oltás felvételére szólítanak fel a szakértők

Megosztás Tweet



Elindult a lassú emelkedés a koronavírus-fertőzöttek számában itthon: szakértők ezért továbbra is az oltás felvételére buzdítanak. Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta: az oltás a leghatékonyabb védekezés a vírus ellen, a beoltottak kevesebb mint egy százaléka fertőződik meg. A miniszterelnök közben levélben kérte a vakcinára korábban regisztráltakat, hogy beszéljenek rá még egy embert az oltásra. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az ország felkészült a negyedik hullámra, mindenkit be tudnak oltani, aki azt kéri – hangzott el az M1 Híradójában.

Országszerte folyamatosan várják a jelentkezőket a készenléti oltópontok. A hét minden napjára lehet időpontot foglalni a Borsod megyei Központi Kórházban is. Mivel itt a vártnál többen jelentkeztek a harmadik körös oltásra, bővíteni kellett a kapacitásokat, összesen öt oltóhelyet alakítottak ki. Az utóbbi időben elsősorban harmadik körös oltásokat adnak be, de azokat is várják, akik az első, vagy második injekciót kérik.

Az elmúlt héten háromezer embert oltottak be a miskolci kórházban, ezen a héten pedig négyezer főt várnak.

Jánosikné Szabó Tünde ápolási szakmai vezető az M1 Híradónak elmondta, hogy elsősorban a hatvan év feletti korosztály érkezik oltásra, de a negyedik hullám közeledtével arra biztatják a krónikus és daganatos betegeket, hogy vegyék fel a harmadik körös oltást.

Az egyik kiskőrösi idősotthon 120 lakója közül szinten mindenki megkapta már mindkét oltást, most folyamatosan adják be a bentlakóknak és dolgozóknak is a harmadik, vagyis ismétlő injekciókat. Az intézményben összesen 99 lakó kérte az injekciót.

„Nagyon jó tapasztalat volt az, hogy nem történt megbetegedés a védőoltás után a vírusban sem, és a védőoltásnak sem volt olyan mértékű mellékhatása,ami megijesztette volna őket” – mondta Opauszki György, a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Idősek otthonának intézményvezetője

Magyarországon keddre meghaladta az 5,7 milliót azok száma, akik legalább az első oltásukat megkapták. Egy nap alatt 82 embernél mutatták ki a fertőzést, 81 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. A vírus szövődményeiben ketten haltak meg egy nap alatt.

Egész Európában és hazánkban is már az új koronavírus delta vírusvariánsa terjed. Erre nyújtanak hatékony védelmet a koronavírus elleni vakcinák. Müller Cecília az M1 Híradónak azt mondta:

az eddigi vizsgálatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy a védőoltások hatékony védelmet nyújtanak a vírus súlyos tünetei ellen.

„Ez azt jelenti, hogy azoknak, akik öt és félmillióan a különböző oltóanyagok már mindkét dózisát megkapták, tehát védelmet élveznek a koronavírussal szemben, mindösszesen 0,2 százalékuk fertőződött újra. Ez előfordul, ez egy rendkívül jó arány" – mondta a tiszti főorvos.

A vírusmutáns a még beoltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért őket a védőoltás felvételére biztatja a kormány. Orbán Viktor a hétvégén ismét hangsúlyozta: az oltás a leghatékonyabb védekezés a vírus ellen.

Most pedig emailben kérte a miniszterelnök azokat, akik már korábban regisztráltak az oltásra – és ott jóváhagyták a kormányzati értesítéseket –, hogy mindenki vegyen rá legalább egy, eddig be nem oltott embert a családjában, a munkahelyén arra, hogy kérje a koronavírus elleni védőoltást.

A miniszterelnök kiemelte: a magyar tapasztalatok szerint a két oltáson átesett emberek körében ötszázból mindössze egy ember kapja el a vírust. A kormány felkészítette Magyarországot a negyedik hullámra. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a sikeres vakcinabeszerzéseknek köszönhetően Magyarországon mindenkit be tudunk oltani, aki kéri az oltást.

A címlapfotó illusztráció.