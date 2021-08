Félezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek egy nap alatt

Megosztás Tweet



Egy nap alatt több mint ötszáz illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök Magyarországon. Tíz-húsz fős csoportokban próbálkoznak a migránsok, egyre több határsértőt találnak járművekben megbújva. Bakondi György az M1-en arról beszélt: egyre gyakoribb, hogy a bevándorlók erőszakot próbálnak alkalmazni a határőrökkel szemben, és egyre nagyobb arányban jelennek meg afgánok a tiltott határátlépők között. Eközben a dél-olaszországi Lampedusára is több mint ezer migráns érkezett az elmúlt 24 órában.

Tucatjával tartóztatják fel a migránsokat a rendőrőrök. 17-en az M85-ös gyorsforgalmi úton, egy közúti ellenőrzésen akadtak fenn. Egy román embercsempész mikrobuszban próbálta meg őket Ausztriába juttatni.

Csak kedden több, mint 500 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek az egyenruhások.

A kerítésnél próbálkozók mellett sokan embercsempészekkel próbálnak Nyugatra jutni. Őket legtöbbször egy autó csomagtartójában, vagy egy kamion belsejében fogják el a rendőrök.

Bevásárlásból táboraikba visszatérő migránsok. 2015-óta ez a megszokott kép fogadja a szerbiai Horgoson élőket. A kerítésnél próbálkozó illegális bevándorlók egy része most is innen vág neki a határnak. A korábban szívesen nyilatkozó közel-keleti férfiak stábunk ott jártakor már nem álltak kamera elé.

„A migránsokkal nagyon nehéz beszélni, nem akarnak nyilatkozni kamránknak. Azt mondják, saját belső törvényeik tiltják ezt. Azok a migránsok, akik a sajtónak nyilatkoznak, tehát a kameráknak, vagy az újságíróknak, gyakran büntetést kapnak társaiktól, megkéselik, megverik őket” – mondta a közmédia tudósítója.

„Nemcsak mennyiségi növekedés van, hanem jellemzővé váltak a nagy csoportos határátlépési kísérletek”

Egyre aktívabbak az embercsempészek a magyar határnál, a migránsok pedig mind gyakrabban próbálnak nagy csoportokban átjutni – mondta a miniszterelnök belbiztonsági az M1-en. Bakondi György hozzátette: egyre gyakoribb az is, hogy a migránsok erőszakot próbálnak alkalmazni a határőrökkel szemben, és egyre nagyobb arányban jelennek meg afgánok a tiltott határátlépők között.

„Akik most kísérleteznek, és nagy számban érkeznek, ezeknek a határra érkezése még nincs összefüggésbe a NATO csapatok kivonulásával, ők azok, akik már korábban elszöktek Afganisztánból, vagy már eleve Iránban tartózkodtak vagy Törökországba. Törökországba, mint olyan 300-400 ezer afgán tartózkodott már korábban is” – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Azok, akik majd a tálib hatalomátvétel miatt esetleg útnak indulnak, azok még pillanatnyilag a repülőtéren próbálnak feljutni a kitelepítést végző repülőgépekre – folytatta Bakondi György. A főtanácsadó egyúttal felhívta a figyelmet, hogy becslések szerint akár több millió ember is útra kelhet Európa felé.

„Van itt egy nagyon fontos fenyegetés, ez pedig az, hogy Brüsszel továbbra sem felejtette el – sajnos – a kötelező betelepítési kvótát.”

A kötelező betelepítési kvóta még mindig napirenden van, Brüsszelben nevezzék azt migrációs paktumnak, vagy szponzorált visszatérítésnek – erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter újságírói kérdésre horvát kollégájával tartott közös sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter hozzátette: mindez továbbra is az illegális migrációt erősíti.

„Gondoljunk bele, hogy egy Afganisztánból történő illegális, tömeges kiáramlás, plusz még az Európán kívüli konfliktusok, plusz a Szubszahara, hogyha mindez… …mindezekről a térségekről így megindulnak, felerősödnek a hullámok Európa irányába és Brüsszelből még nyomják a kötelező kvótát az milyen hatással fog majd járni” – mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.

A külügyminiszter kiemelte: Magyarországnak világos az álláspontja, a kerítés ott áll a határon, illegálisan senki sem léphet be az ország területére.

Semmiképpen nem szeretnénk, ha megismétlődnének a 2015-ös események 2 közölte a horvát külügyminiszter.

Gordan Grlić Radman leszögezte, Horvátország erősen védi majd az unió külső határait, különösen amiatt, hogy országuk hamarosan belép a schengeni övezetbe.

Óriási nyomás alatt Lampedusa

Az év eleje óta mintegy 35 ezren érkeztek Olaszország partjaira, kétszer annyian, mint tavaly ugyanennyi idő alatt. A szigeten egyetlen befogadóközpont van, amely már eddig is zsúfolásig tele volt. Matteo Salvini, volt olasz belügyminiszter szerint a tárca jelenlegi vezetője egész Olaszországot menekülttáborrá változtatja.

Egész nyáron megállás nélkül érkeztek a migránsok Olaszország legdélebbi szigetére, Lampedusára. Zsúfolt csónakokkal indulnak az alig száz kilométerre fekvő Tunézia partjaitól. Akik pedig messzebbről, Líbiából indulnak, azokat a Földközi-tengeren tevékenykedő NGO hajók veszik a fedélzetülre. Százával gyűjtik be az illegális bevándorlókat, akiket szinte kivétel nélkül Olaszországba szállítanak.

Csak kedden több mint ezer migráns érkezett Lampedusára. 22 kisebb hajó érte el a szigetet, amelynek egyetlen befogadóközpontja már így is túlzsúfolt. A hatóságok attól tartanak, hogy a rengeteg érkező megállíthatatlanná teszi a koronavírus-járvány negyedik hullámát.

A héten több NGO-hajó kért azonnali kikötési engedélyt Lampedusán. Az Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet egyik hajójának kapitánya drámai hangvételű kéréssel fordult az olasz hatóságokhoz.

Mint írta: A GeoBarents hajónak azonnak biztonságos helyre van szüksége, ahol 322 migránssal a fedélzetén kiköthet.

Salvini: Olaszország ismét menekülttáborrá válhat

Matteo Salvini, a jobboldali kormánypárt, a Liga vezetője arra figyelmeztetett: ha az illegális bevándorlók érkezése ilyen iramban folytatódik, Olaszország ismét menekülttáborrá válhat.

Közösségi oldalán feltette a kérdést: mit tesz Luciana Lamorgese belügyminiszter, hogy megfékezze a migránsáradatot, most, amikor szinte minden nap kikötési engedélyt kér egy-egy migránsokkal teli hajó.

Francia és német hajók után most egy norvég felségjelzésű hajó hagy itt 322 migránst. Lamorgese, merre vagy? – tette fel a kérdést Matteo Salvini, aki szerint ideje lenne, hogy a miniszter elkezdjen dolgozni.

Olaszországba idén eddig 30 ezer illegális bevándorló érkezett, ez a duplája annak, ahányan tavaly ugyanebben az időszakban partra szálltak. Az érkezők többsége afrikai.

Több mint 12 ezren érkeztek illegálisan a Brit-szigetekre

Nem jobb a helyzet a francia és a brit partoknál sem. Ezten a felvételen migránsok szállnak ki egy gumicsónakból a La Manche-csatorna brit oldalán. A videót Nigel Farage brit politikus tette közzé közösségi oldalán, miután szombaton egyetlen nap alatt 800 illegális bevándorló ért partot.

Mint fogalmazott: Újabb rekord született a csatornán, és az érkezők száma növekedni fog, mert ezt a folyamatot senki sem ellenőrzi.

A francia hatóságok szerint soha ennyien nem kíséreltek meg átkelni a La Manche-on mint most, annak ellenére, hogy még éjjel is járőröznek a tengerparton, hogy megakadályozzák az átkelést. Lapértesülések szerint a francia hírszerzés ráadásul arra figyelmeztette a brit parti őrséget, hogy a migránsok csónakjaiban fegyver is lehet, ezért ne közelítsék meg őket túlságosan.

Idén több mint 12 ezren érkeztek az Egyesült Királyságba illegálisan a csatornán keresztül, a legtöbben irakiak és irániak.

A brit hatóságok arra számítanak, hogy a tálibok hatalomátvétele nyomán hamarosan megnövekszik az afgán migránsok száma is.