Baloldali gyűlölethullám: egy érdi bizottsági tag lelövetné Gulyás Gergelyt

Megosztás Tweet



Az elmúlt időszakban megnövekedett az agresszió: akasztással, vérbe forduló tüntetésekkel, főbelövéssel és agyagba döngöléssel fenyegetőztek a baloldali politikusok.

Érdi István, az érdi önkormányzat jogi bizottságának egyik szocialista tagja, aki több helyi választáson is a baloldal önkormányzati képviselő-jelöltje volt az oltás beadása helyett inkább kilenc miniméteres tölténnyel lövetné le a kormánytagokat – derül ki közösségi oldalra írt hozzászólásából, amit később eltávolított – számolt be a Magyar Nemzet.

„Nektek egy 9 mm oltást kellene beadni” – írta kommentjében Érdi István, baloldali bizottsági tag Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő fotója alá.

(forrás: Magyar Nemzet)

Bősz Anett, a DK országgyűlési képviselője és Pest megyei jelöltje pedig még tavasszal a lélegeztetőgépen ápolt Aradszki Andrást, kormánypárti országgyűlési képviselőt agyagba döngöléssel fenyegette meg, Bősz hozzátette: természetesen, amint felépül koronavírus-fertőzésből.

A momentumos Szarvas Koppány Bendegúz először fideszes képviselők lámpavasra akasztásáról ábrándozott, mint közösségi oldalán írta: „megdolgoznak a fiúk a lámpavasért.”

Szarvas, aki Józsefváros önkormányzati képviselője nem sokkal később vérbe torkolló kormányellenes tüntetéseket vizionált. Nem olyan rég Sára Botond fővárosi kormánymegbízott posztja alatt a közszférában dolgozókat kirúgással fenyegette meg, amint kormányra kerülnek. A momentumos önkormányzati képviselő ellen büntetőeljárás is zajlik hivatalos személy elleni erőszak bűntette vádjával.

Amint elkezdődött a baloldali előválasztásban az ajánlások gyűjtése, Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje férjéhez hasonlóan is anyázni kezdte Orbán Viktort. Miniszterelnök-jelölti kampányának vásárosnaményi állomásán – az Ellenszél.hu tudósítása szerint – Dobrev azt üzente a kormányfőnek:

„Hát az anyád úristenit! A nyugdíj nem kegy, a nyugdíj jár.”

Mint ismert, a gyermekvédelmi népszavazásról szóló bejelentése után Gyurcsány Ferenc azt üzente közösségi oldalán a miniszterelnöknek, hogy „Szórakozz a felmenőiddel, ne a hazáddal!”

Mint látható a DK köreiben nem ritka az agresszív megnyilvánulás, Kroutil Gyula, az MSZP és a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció XVII. kerületi politikusa még 2018-ban ordenáré stílusban gyalázta és akasztással fenyegette meg a kormánypárti választókat.

A Facebookon azt írta: „Száradjon le minden kéz, amelyik a Fideszre tette az X-et.” , „Olyanok, mint a filmeken a zombik, csak jönnek, jönnek, és kattog a gépfegyver, ezek meg csak jönnek…”, „Nagyon remélem, hamar meg is döglesz és hidd el, boldogan fogjuk körbeállni sírodat, hogy lehugyozhassuk.”„Szeretném, ha a sz...r is megállna benned a félelemtől, hogy a fellázadt emberek téged is felszúrnak” – írta erőszakos és gyűlöletkeltő hozzászólásaiban Kroutil.

Az elhunyt Riz Leventéről, a XVII. kerület fideszes polgármesteréről korábban úgy nyilatkozott az MSZP–DK jelöltje:

„Ha megbuknak, börtön vagy akasztófa lesz a vége számára. Egy más korban csak az lenne a kérdés, hogy főbe lövi vagy felakasztja-e magát.”

Sőt, Kroutil már 2014-ben botrányt kavart, amikor Wittner Mária ötvenhatos szabadságharcosról, halálraítéltről, a forradalmi cselekedetei miatt 13 évet börtönben raboskodó asszonyról azt írta: „A Wittner k...rvát mikor viszik már el bilincsben.”