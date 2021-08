Tíz koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen hazánkban

Megosztás Tweet



A hosszú hétvégén 340 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 121 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat beteg.

A beoltottak száma 5 699 251 fő, közülük 5 502 546 fő már a második oltását is megkapta. A hosszú hétvégén 340 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 121 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30 052 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 771 530 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 9 539 főre csökkent. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy augusztus 25-ig jelezhetik az iskoláknak, hogy kérik, vagy nem kérik a 12 éven felüli gyermekük oltását, emellett továbbra is lehet a még beoltatlan gyermeket automatikusan regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. Már 187 ezren a harmadik oltást is felvették.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi nyilatkozatában arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval. A kormány szeptembertől újabb nagy oltás melletti kampányt indít.

Az iskolakezdés közeledtével az iskolákban is lehetőséget lesz a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni. A szülőnek legkésőbb augusztus 25-ig kell visszajelezni az iskolának, hogy kéri, vagy nem kéri az oltást a gyermekének. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérjük, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

