Esőből és napsütésből is jut bőven

A Kárpát-medence időjárását egy frontrendszer hidegfronti szakasza határozza meg, hatására többfelé csapadékosra fordul az idő, és hideg levegő áramlik be térségünkbe.

Hétfőn hidegfront vonul át fölöttünk, jórészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. A keleti, délkeleti tájakon csak késő délutántól, estétől növekszik meg a felhőzet. A csapadékzóna egyre inkább kelet felé mozog, többfelé lehet eső, zápor, az Alföldön zivatar is kialakulhat. Eközben északnyugaton fokozatosan csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, estére az Észak-Dunántúlon kitisztul az ég. Éjjel eső, zápor főleg a Dél-Dunántúlon és a keleti, északkeleti megyékben lehet, hajnalra az ország délkeleti felére korlátozódik a csapadék.

Kedd délelőtt front felhőzete és csapadékrendszere a Tiszántúlt is elhagyja, kiderül az ég, majd a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből több helyen alakul ki napközben eső, záporeső, az északkeleti, északnyugati megyékben helyenként zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél hétfőn és kedden is nagy területen megélénkül, megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 27 fok között alakul.