A WHO főigazgatója szerint sikeres a magyar védekezés

Gratulált az Egészségügyi Világszervezet, a WHO főigazgatója a magyar lakosságnak és a kormánynak a járvány elleni sikeres küzdelemhez. Azt mondta, a közös erőfeszítésnek köszönhető, hogy "biztonságban tudhatja magát" Magyarország. A világjárvány kezdete óta Magyarország a harmadik ország, amit hivatalos tárgyalások miatt felkeresett a főigazgató. Többek szerint ez is azt mutatja, hogy a WHO-nak kedvező a véleménye.



Sorra érkeztek az emberek kora reggel az oltópontokra, az ünnepi hétvége után országszerte újraindult a koronavírus elleni vakcinák beadása. Változatlan az oltási rend: első, második és harmadik dózisra is lehet időpontot foglalni.

„Tanárként dolgozom, már több mint öt hónappal ezelőtt kaptam meg az oltásomat. Tehát úgy gondolom, hogy a tanítás előtt nekem erre szükségem van, ugye dolgoznunk kell változatlanul, úgyhogy ez nekem most a harmadik oltásom lesz” – mondta Fábiánné Várhegyi Piroska.

Emlékeztető oltásokat adnak be

Az emlékeztető oltást bárki kérheti, de különösen ajánlják az időseknek és a krónikus betegeknek. A Debreceni Klinikai Központban egyre többen kérik az oltást, hétfőn mintegy 1200 injekciót adtak be.

„Júliushoz képest megduplázódott, sőt most már megtriplázódott, hisz mindennap 500 lehetősége van első körös oltásra regisztrálni bárkinek” - közölte Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási

és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója.

A Bajai Szent Rókus Kórházban is folytatódik az oltás, főként emlékeztető vakcinákat adnak be.

„Gyakorlatilag, amióta fel lehet venni a harmadik oltást, kórházunkban majdhogynem mindennap telt házzal dolgozunk, nagyon sokan kérik, ami nagyon örömteli. Még egy nagyon jó hírt tudok mondani, hogy elkezdtek újra jelentkezni sokan az első oltásra is” – hangsúlyozta Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház intézményvezetője.

A beoltottak száma közelít az 5 millió 700 ezerhez. A harmadik dózist már mintegy 200 ezren, egészen pontosan 187 ezren kapták meg. Továbbra is zajlik itthon az oltási kampány. A vakcinainfo.gov.hu oldalon bárki regisztrálhat. A 12 éven felüli gyerekeknek is folyamatosan lehet időpontot foglalni, de a tanévkezdéskor az iskolákban is megkaphatják a vakcinát.

A hosszú hétvégén újabb 340 fertőzöttet igazoltak és hatan haltak meg a szövődményekben. Kórházban 73 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

Az átoltottság növelése a cél a WHO főigazgatója szerint

A koronavírus mutációi világszerte egyre nagyobb gondot okoznak. De vannak kivételek, mint például Magyarország, ahol rendkívül sikeres a járványügyi védekezés. Ezt az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója mondta Budapesten. A legfontosabb célnak az átoltottság növelését nevezte, és azt, hogy a jövő év közepére az országok lakosságának 70 százaléka megkapja a koronavírus elleni vakcinát.

„A COVID19-es világjárvány nagyon sok módon megváltoztatta az életünket. Világszerte növekednek az esetszámok, beleértve Európát. De Magyarországon ezzel szemben a COVID-fertőzöttségi adatok rendkívül alacsonyak. Gratulálok a lakosság és a magyar kormány közös erőfeszítésének, amelynek köszönhetően biztonságban tudhatják magukat” – fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Újabb nagy oltási kampány indul Magyarországon

„Csak az oltás véd meg minket a járványtól, az pedig hogy jön-e negyedik hullám már nem kérdés” – erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt miután egyeztetett az egészségügyi világszervezet főigazgatójával. Szijjártó Péter hozzátette: minden azon múlik, mennyien veszik fel az oltásokat.

„Ha nem leszünk elég védettek, akkor a negyedik hullám komoly egészségügyi, gazdasági és társadalmi károkat tud okozni, és, hogy ezt a háromfrontos támadást ki tudjuk-e védeni, meg tudjuk-e előzni ezen a három fronton a károkozást, hogy ne kelljen zárnunk, ne kelljen újabb súlyos korlátozó intézkedéseket bevezetnünk, az jelenleg az oltatlanokon múlik” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ezért is indul szeptembertől újabb, nagy, oltási kampány Magyarországon. Az a cél, hogy aki eddig nem tette, az minél előbb adassa be a koronavírus elleni vakcinát.