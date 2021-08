Sem Magyarország, sem Európa más országai nem tűrik, hogy megismétlődjön a 2015-ös migrációs-válság

Megosztás Tweet



Megint nagy migrációs nyomás alatt van a magyar határ. Az elmúlt két napon több mint ezer illegális bevándorló ellen intézkedtek a rendőrök. Több olyan csoportot is feltartóztattak, amely legalább tíz főből állt. Az afganisztáni helyzet miatt a kormány újabb jelentős migrációs hullámra számít. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: a 2015-ös helyzet nem ismétlődhet meg, Magyarország pedig továbbra sem fogad el semmilyen kvótát – közölte az M1 Híradója. Az athéni kormány bejelentette: az ország nem akar az Európai Unió bejárata lenni az Afganisztánból érkező migránsok számára.



Szombat délelőtt tartóztatták fel a rendőrök az M1-es autópályán azt az autót, amelyben tíz migránst szállított egy bosnyák embercsempész. A magukat szírnek valló illegális bevándorlók szorosan összezsúfolódtak, még a csomagtartóban is többen ültek.

Egy másik autót pedig még pénteken állították meg Győrnél. Egy román férfi és nő szállított benne öt szír férfit, akiknél semmilyen okmány nem volt. Egyikük itt is a csomagtartóban próbált elbújni. Nem sokkal korábban az M6-oson fogtak el egy ukrán csempészt, aki hat szírt szállított.

A migránsok folyamatosan gyülekeznek a határ szerbiai oldalán, hogy aztán megpróbáljanak Magyarországra jutni. Szabadkán például sokszor a parkokban verődnek össze. A helyiek azt mondják: nem csak a gyerekek, a felnőttek is félnek az afgán és pakisztáni migránsoktól, illetve az őket szervező embercsempészektől.

Újra meg újra próbálkoznak a migránsok

A migránscsoportok általában a sötétedésre várnak, hogy újra és újra megpróbáljanak átjutni a magyar határon. „Háromszor próbálkoztam, de letartóztatott a magyar határrendőrség, máskor az autóúton fogtak el autóban, majd visszatoloncoltak Szerbiába. Meglátjuk, amikor lehetőségünk lesz innen kijutni, akkor ismét megindulunk” – mondta ez az afgán férfi.

Hetek óta erősödik a migrációs nyomás a déli határon. Az elmúlt három napban több mint ezerötszáz illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök. Egy hét alatt pedig csaknem 2800-an próbáltak illegálisan Magyarországra jutni.

Közben újabb migrációs-válság fenyegeti Európát az Afganisztáni helyzet miatt.

„A migrációs nyomás az afgán válsággal tovább erősödhet, ezért a kormány felkészült a határ megerősítésére. A német belügyminiszter szerint 500 ezren, de akár 5 millióan is elindulhatnak Afganisztánból”– közölte Gulyás Gergely. A miniszter ugyanakkor aláhúzta: Magyarország továbbra is tartja magát ahhoz, hogy egyetlen migránst sem fogad be uniós utasításra.

„Ami a kötelező elosztási mechanizmust illeti: ilyen ötletek voltak, vannak és lesznek az Európai Unióban, mi a legeslegelején egyértelművé tettük, hogy semmilyen uniós kvóta szerinti menekült, migráns-elosztást nem fogadunk el és ilyen jogcímen egyetlen egy embert sem vagyunk hajlandóak befogadni” – fejtette ki.

Gulyás Gergely hozzátette: a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs hullámot csak az Afganisztánhoz közeli országok támogatásával lehet kezelni.

Görögország befejezte azt a negyven kilométer hosszú kerítést

Görög katonák állnak őrt a határkerítés mellett. A negyven kilométer hosszú építményt a görög-török szárazföldi határon húzták fel, az Évrosz prefektúrában, Görögország észak-keleti csücskében. A két ország között az Évrosz folyón tízezrével keltek át a migránsok az elmúlt években. Az athéni kormány, a hadsereg, és a helyi lakosok együtt nézték meg az új határkerítést, amelynek építéséről még tavaly döntöttek.

„Megvizsgáltunk minden lehetőséget, amivel növelhető a határ védelme. Görögország megvédi magát mindentől, ami fenyegetést jelent biztonságára” – fogalmazott Nikosz Panajotopulosz a görög védelmi miniszter hozzátéve, a határfal építését amilyen gyorsan csak lehet befejezték, tekintettel az afganisztáni fejleményekre.

A görög kormány bejelentette:

az ország nem akar az Európai Unió bejárata lenni az Afganisztánból érkezők számára.

Mint fogalmaztak, nem akarják újra átélni azt, ami 2015-ben történt. Hat évvel ezelőtt csaknem egymillió ember érkezett az országba. A kormány szerint jogosan tartanak attól, hogy a tálibok afganisztáni hatalomátvételével megismétlődhet az akkori migrációs-válság.

„Az afgán események új politikai helyzetet teremtenek, ugyanakkor egy jelentős migrációs hullámot is elindíthatnak. Mi az Európai Unió részeként számos döntésben részt veszünk, de most nem várhatunk arra, hogy meglássuk, hogyan alakulnak az események” – mondta Mikalisz Krizohoidisz polgárvédelmi miniszter utalva arra, hogy Athén ugyan szorgalmazza, hogy az EU közösen lépjen fel a válság megoldása érdekében, de nem várhat ölbe tett kézzel arra, hogy Brüsszelben döntés szülessen a határvédelemről.

Görögországban jelenleg hatvanezer migráns tartózkodik,

főleg szírek, irakiak és afgánok. A legtöbben az égei-tengeri szigeteken.

De nem csak Görögország, Bulgária és készül az újabb migránsáradatra. A bolgár elnök néhány napja a török határra utazott, oda, ahol az elmúlt években a legtöbb migráns lépett be illegálisan az országba.

„A tálibok hatalomátvétele Afganisztánban új migrációs-válságot idézhet elő Európában. Bulgária az EU külső határa és a bevándorlók az országon át akarnak haladni. Elkerülhetetlen felkészülnünk az előttünk álló veszélyekre, ezért jöttem a határra, hogy meggyőződjek arról, hogy a határvédelem megfelelően szerveződik” – fogalmazott Rumen Radev bolgár elnök.

Bulgáriában az előző migrációs-válság óta megteltek a befogadóközpontok, és ugyanez a helyzet Törökországban is, ahol jelenleg háromszázezer afgán migráns él.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a héten azt mondta: Törökországnak nem feladata, nem felelőssége és nem kötelessége – mint fogalmazott – Európa „migránsraktárává” válni. Törökország is fallal védené határait az illegális bevándorlóktól. A török-iráni határon 295 kilométer hosszan betonfalat húz fel, hogy megakadályozza a főleg afgán illegális bevándorlók érkezését.

