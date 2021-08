Több százezer élő virágból elevenedett meg többek között a Szent korona

Megosztás Tweet



Évtizedek óta a debreceni virágkarnevál is hozzátatozik a nemzeti ünnephez. Több mint 300 ezer Hollandiából érkező dáliával díszítették fel a kocsikat, még a legutolsó órákban is dolgoztak a rajt előtt. Itt még felfedezhető némi nyoma a járványnak, hiszen nem vonultak végig az alkotások a városon, hanem egy fix helyen leparkoltak, és ott lehetett megcsodálni, mind a tizennégyet – közölte az M1 Híradója.



Sorra érkeztek a debreceni Virágkarnevál kompozíciói a virágkocsi korzóra. A tizennégy hatalmas alkotáson hetek óta dolgoztak a résztvevők. A karnevál előtti utolsó napon még több mint 300 ezer élő virágot használtak fel.

„Csütörtökön hajnali ötkor kezdtünk, akkor vettük le az első rekesz élővirágokat a hűtőkamionról. A díszítéssel olyan három-négy óra között végeztünk. Most huszadikán” – mondta egy virágkocsi kivitelező.

A végeredmény idén is látványos lett. Idén megelevenedett Szinyei Merse Pál Majálisa, és elkészült a vadászati világkiállítás kabalája, Fátyol a vizsla is. Az Emberi erőforrások Minisztériumának az Eucharisztikus kongresszust köszöntő kompozíciójára pedig Bátáról érkezett meg a Jézus-arcot ábrázoló lepel egy darabja.

Több tízezren voltak kíváncsiak a virágkocsikra,

a korzó idén is nagy sikert aratott a látogatók körében. Az igazi karneváli hangulatot ebben az évben is a táncosok biztosították Debrecenben. Tizenöt csoport mutatkozott be, köztük majorettek és akrobatikus táncosok is.

Bár a hat kilométeres felvonulás idén elmaradt, a táncosok több hétig készültek a fellépésre, és egész nap a város több pontján is lehetett találkozni velük. A látványos virágkocsikkal és a táncosokkal a hétvégén már a belvárosban találkozhatnak a Debrecenbe érkezők. A kocsik közül hármat szombaton Nagyváradra visznek, hogy az ottani magyarok élőben is megcsodálhassák.