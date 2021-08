Soltész: Magyarország a kereszténység megőrzésének köszönhetően maradt fent

Megosztás Tweet



A kereszténység felvételének és megőrzésének köszönhetően maradt fent Magyarország több mint ezer évvel az alapítása után is – közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapest XVII. kerületében, a Keresztúr nevű települések nemzetközi találkozóján pénteken.

Soltész Miklós azt mondta: a találkozón részt vevő települések „a kereszt urát dicsérik”, ezzel megőrizték azt a feladatot, amelyet Szent István király hagyott a magyarokra. Szent István a vármegyerendszerben az összmagyarságot fogta össze, megteremtette az ország függetlenségét, és a támadásoknak ellenállva megvédte azt – idézte fel.

Kiemelte: Magyarország határait most is meg kell védeni fizikálisan és lelkileg is, mert „próbálnak elpusztítani minket” és „fiataljainkat, gyermekeinket támadják káros ideológiákkal”.

A magyar kormány támogatja a keresztény értékeket, és minden tekintetben meg fogja védeni Magyarországot – jelentette ki az államtitkár. Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt: „Szent István nem ingoványra, hanem erős sziklára építette Magyarország alapjait. Ez a szikla nem más, mint a hit, a jog és az igazság”.

Kiemelte: ezek az alapok biztosították, hogy Magyarország a külső támadások, megszállások, elnyomások ellenére is több mint ezer éven át megmaradt. „Hit és hazaszeretet nélkül elvesztünk volna, és ma is elvesznénk” – mondta, hangsúlyozva: Európa jövője az erős nemzetekben és a keresztény európai közös értékekben rejlik, ezért ezek védelme minden egyes ember feladata és felelőssége.

Szerinte azok a társadalmak inognak meg, amelyek feladják hagyományaikat, megkérdőjelezik az alapértékeket és az alapigazságokat. Erős államra, szilárd alapokra, biztos védelemre van szükség, Magyarország csak így maradhat fent ma is – mondta a képviselő.