Nem történhet újabb tragédia: megkezdte munkáját az ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs

Megkezdte munkáját az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs reggel 7 órakor – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a Facebookon.

Kovács Zoltán bejegyzésében úgy fogalmazott, minden készen áll, és a meteorológia szerint még az idő is kellemes lesz. A kellemes időjárásnak és az operatív törzs munkájának köszönhetően elkerülhető lesz a tizenöt évvel ezelőtti katasztrófa is, amikor is 2006. augusztus 20-án elemi erejű orkán csapott le Budapesten a tűzijátékot néző, másfél milliós tömegre a dunai rakpartokon. Annak ellenére, hogy az esemény szervezői a nap folyamán megszámlálhatatlan alkalommal és forrásból értesültek a közelgő katasztrófáról, azt tették, amit az ezekben az órákban Balatonőszödön tartózkodó Gyurcsány Ferenc ismert beszédében, nem a vihar kapcsán, így fogalmazott meg: „És közben egyébként nem csináltunk semmit”. Ennek a passzivitásnak öt halálos áldozata és több száz, kártérítést kizárólag 2010 után kapó sebesültje, károsultja volt.

A kormány idén minden idők legnagyobb szabású, több napon át tartó Szent István-napi fesztiválját szervezte meg. A központi programok között lesz parlamenti nyílt nap, Magyar Ízek Utcája, délután a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Hagyományteremtő céllal felvonulást rendeznek az Andrássy úton.

Este Európa legnagyobb tűzijátékát tartják a fővárosban, a hétvégén pedig további programokkal és koncertekkel várják az ünneplőket.

Augusztus 20. hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére.

A közmédia egész napos tematikus műsorfolyammal készül Szent István Napja alkalmából.

Nyugodt körülmények és óriási érdeklődés mellett zajlanak az augusztus 20-ai nemzeti ünnep programjai – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a Facebookon.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy a délelőtti programokon sok tízezer ember vesz részt.

