Új, veszélyes mutációt azonosítottak kutatók Magyarországon. Szakértők szerint ez a variáns már szerepel a WHO potenciálisan veszélyes mutációk listáján. Közben a delta-variáns is terjed itthon, az utóbbi két hétben 60 ilyen esetet igazoltak – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus-főorvosa azt mondta: már több mint kétszázféle mutáns van, de a jelenlegi oltások mindegyik ellen védenek.

Ugyanakkor hangsúlyozta: egy olyan középkorú fiatal, aki két oltást felvett és eltelt a két hét, akkor nyugodt lehet, hiszen szinte száz százalék, hogy nem fog meghalni koronavírus-fertőzésben.

„Nem tudhatjuk azt, hogy ki lesz súlyos beteg. Persze nyilván az idősebb, krónikus beteg emberek lesznek, de láttunk már fiatal embereket súlyosan megbetegedni, és ennek nem tudjuk az okát. Tehát, ez ellen csak úgy tudunk védekezni, hogy mindenki fölveszi a védőoltást. Van ebben az országban 400 ezer olyan idős ember, aki nem vette fel a védőoltást. Mindenképpen el kell őket érni, és el kell nekik magyarázni, hogy miért jobb fölvenni a védőoltást, mint átesni a betegségen” – mutatott rá.

Kiemelte: nálunk is a delta variáns fog dominánssá válni és el fogja nyomni a korábbi törzseket, de már az is látszik, hogy a delta a fiatalabbak körében is jobban terjed.

„Az újfajta görög betűkkel jelzett variánsok szinte mindegyikére igaz, hogy jobban terjed. Az, hogy súlyosabb lenne, azt még nem sikerült bebizonyítani. Ez jó hír, mert az nagyon szomorú lenne, hogyha súlyosabb vagy halálosabb lenne, mint a korábbiak. Erre pontos adatok még nincsenek, de a jó hír az, hogy a jelenlegi védőoltások védenek a mutánsok ellen”.

A címlapfotó illusztráció.