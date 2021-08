Már az adatokból is kiolvasható a delta variáns magyarországi terjedése

Terjed a delta variáns Magyarországon is, ez most már egyértelműen látszik a napi fertőzöttségi adatokon. Tegnap 123 teszt lett pozitív, de a kórházakban még nincs jele a növekedésnek. Orvosok szerint az oltásoknak éppen az a lényege, hogy ha el is kapja valaki a fertőzést, jó eséllyel akkor sem kerül kórházba. 166 ezren már a harmadik vakcinát is megkapták – közölte az M1 Híradója.