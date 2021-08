A honvédségi állomány felkészült a repülőnapra

Megosztás Tweet



Az állomány felkészült az augusztus utolsó hétvégéjén tartandó kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai bemutatóra – jelentette ki a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Sándor Zsolt hozzátette: már csak 8 nap van hátra, hogy 8 év után ismét repülőnapot tartsanak Kecskeméten. Várják a „repülés szerelmeseit”, a szárazföldi technikáért rajongókat, a gyermekeket.

A repülőeszközök mellett ugyanis a szárazföldi haderőnem új haditechnikai eszközeit is meg lehet ismerni. Több eszközt nemcsak kiállítva, hanem dinamikus bemutatón is meg lehet tekinteni. Lesz akadálypálya, lézerharc, arcfestés, számos ügyességi játék és kint lesznek a katonai toborzók is – sorolta.

A repülőnapon is demonstrálják azt, hogy az adóforintokat jól használják fel, olyan képességet építenek, amely magasabb szinten garantálja a magyar emberek, Magyarország biztonságát – emelte ki Sándor Zsolt, hozzátéve:

ezzel együtt szeretnének eljutni a teljes társadalomhoz

egyrészt az utánpótlás biztosítása érdekében, másrészt, hogy mindenki ismerje meg az ország védelmével kapcsolatos feladatokat és azokat az embereket, akik ezeket naponta hajtják végre.

A rendezvény sikeres lebonyolításán mintegy 4500 ember dolgozik majd, köztük 1200-an (katonák és rendőrök) felelnek a biztonságért – közölte. A Magyar Honvédség parancsnokhelyettese azt is elmondta, hogy a kecskeméti repülőnapra 5500 tiszteletjegyet ajánlottak fel egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, katonáknak, a katasztrófavédelemnek, akik részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Sándor Zsolt azt mondta: a járványügyi helyzet lehetővé teszi a rendezvény megtartását, de fontos, hogy mindenki tartsa be az érvényes Covid-szabályokat.

Kilián Nándor, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő-haderőnemi szemlélője elmondta:

a magyar mellett 15 ország légiereje tart még bemutatót a kecskeméti légtérben.

Több mint 35 repülőeszköz jelenik meg, köztük olyan „kuriózum” is, mint a Eurofighter EF-2000 vadászbombázó, amelyet a brit és az olasz légierő is elhoz.

Bemutatkoznak a hagyományőrzők, a honvéd kadétok, továbbá a sportszázadhoz tartozó olimpikonokkal is lehet majd találkozni. Lesznek továbbá ügyességi feladatok, mint például íjászat, akadálypálya, valamint gyakorlógránáttal kézigránátdobás. A különböző versenyek győztesei pedig nemcsak tárgyjutalmat, hanem akár helikopteres utazást is nyerhetnek majd – emelte ki.

Kilián Nándor, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő-haderőnemi szemlélője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Meg lehet tekinteni továbbá a honvédségi fizikai állapotfelmérést is, sőt akár részt is lehet majd venni. Kilián Nándor azt mondta: a 8 órai nyitástól a 18 órái zárásig mindkét napot kitöltik a programokkal. Már csak abban reménykednek, hogy az időjárás is kedvező lesz – jegyezte meg.

Iványi Balázs, a Honvédelmi Minisztérium sajtófőnök-helyettese kiemelte: jegyeket a helyszínen nem, csak elővételben lehet vásárolni a repulonap2021.hu oldalon, augusztus 26-án éjfélig. A helyszínre a 18 éven felüliek csak érvényes védettségi okmány bemutatásával léphetnek be.

A PCR-tesztet – a jelenlegi jogszabályok alapján – nem áll módjukban elfogadni.

Külön Covid-karszalagra nincs szükség, a védettségi igazolást a rendezvény több pontján ellenőrzik.

A repülőnapra a 10 éven aluliak – köztük azok is, akik idén töltik be 10. évüket – ingyen léphetnek be, de nekik is kell regisztrálniuk egy 0 forintos jegyért a repulonap2021.hu oldalon. A gyermekek a belépésnél karszalagot kapnak, amelyre a szülők elérhetőségét is fel lehet írni, arra az esetre, ha esetleg elszakadnának egymástól.

A repülőtér körül több – összesen több mint 27 ezer autó számára biztosított – ingyenes, de nem őrzött parkoló lesz. Mivel ezek a bejárattól távolabb vannak, mindegyikből ingyenes buszjáratok közlekednek majd a bejárathoz.

A sajtófőnök-helyettes azt is elmondta, hogy a MÁV Budapestről és Szegedről óránként, Bajáról 2 óránként biztosít vonatot Kecskemétre, ahol a vasútállomástól szintén – a belépőjeggyel igénybe vehető – ingyenes buszjáratok közlekednek majd a repülőtérre.

Iványi Balázs kiemelte:

a rendezvényre nem lehet bevinni szúró-vágó eszközt, napernyőt, sátrat vagy alkoholt sem.

Alkoholt a rendezvény területén sem árusítanak majd – közölte.

Felhívta a figyelmet, hogy repülésbiztonsági okokból a repülőtér kerítésén kívüli terület – köztük a spotterdomb is – le lesz zárva. A spotterek is regisztrálhatnak viszont a honlapon, így – referenciamunkáik bemutatása mellett – ingyenesen is részt vehetnek a rendezvényen – közölte a sajtófőnök-helyettes.

A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison augusztus 28-29-én tartanadó repülőnap programjairól bővebben tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon lehet.