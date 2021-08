Izzasztó nap vár ránk, tetőzik a hőség de este jön a meglepetés

Megosztás Tweet



Hétfőn tetőzik a hőség: emiatt néhány megyére a legmagasabb fokú figyelmeztetést is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Várhatóan este viharos széllel érkezik meg a hidegfront, de már délutántól is lehetnek heves zivatarok.

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez hétfő reggel eljuttatott veszélyejelzésében azt írta: a napi középhőmérséklet sok helyen alakul 26, 27, főként délen 28, 29 Celsius-fok felett. Emiatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére harmadfokú figyelmeztetést adtak ki. Szintén a hőség miatt Baranya, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az országos előrejelzés szerint a csúcsértékek 30 és 39 fok között alakulnak, a Fertő-tó térségében és az északi határnál lesznek az alacsonyabb, a Dél-Alföldön a magasabb értékek. Késő este 20 és 31 fok közötti értékeket mérhetnek.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológiai Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

A tartós hőség miatt Müller Cecília szombattól hétfő éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését, a hőségriasztást.

A meteorológiai szolgálat azt is kiemelte, hogy hétfőn napközben eleinte nyugodt idő várható, de északon, északnyugaton erőteljesen labilizálódik a légkör és késő délutántól már zivatarok, heves zivatarok is kialakulhatnak. Estétől északnyugat felől viharos széllel érkezik a hidegfront. Kiterjedtebb zivatartevékenység azonban jobb eséllyel csak keddre virradó éjszaka valószínű – közölték.

Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére a felhőszakadás veszélye miatt is adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Kiemelt kép: illusztráció