Fromager: Nem lehet egész Ázsiát, Afrikát idehívni

A papok nagyon gyakran válnak iszlamisták vagy mentálisan beteg emberek céltábláivá. Ez a keresztény tradícióból ered, miszerint mindenkin segíteni kell – nyilatkozta Marc Fromager, A L’Aide á l’Église en Détresse (Segítségnyújtás az üldözött egyháznak) nevet viselő, pápai jogú világi intézmény párizsi központjának igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A beszélgetés apropóját az adta, hogy egy ruandai menekült a múlt héten megölt egy idős francia papot.

– Öt évvel ezelőtt találkoztunk, amikor a közel-keleti keresztényüldözésről szóló könyvét mutatták be Budapesten. Mostani beszélgetésünk apropója francia papok és hívők meggyilkolása, különös tekintettel a néhány napja megölt Olivier Maire atya megölésére. Lát hasonlóságot az európai és a közel-keleti helyzet között?

– Még nem ugyanaz a helyzet, mint a Közel-Keleten. Sajnos azonban már nem csak egy esetről tudunk. Ezek a papok sokszor olyan személyekkel állnak kapcsolatban, akik a társadalom perifériáján élnek. A nyugat-európai keresztény egyház olyan társadalomban él, amely messze van azoktól az elvektől, amit a kereszténység tanít. Keresztényüldözésről azonban még nem beszélnék. Az viszont tény, hogy a papok nagyon gyakran céltáblái vagy az iszlamistáknak vagy a mentálisan beteg embereknek. Ez a keresztény tanokból, tradícióból ered. Ha valaki segítséget kér az egyháztól, akkor a papok segítenek. Az nagy kérdés, hogy van-e értelme az irgalomnak, vajon jó-e ha, óvatlanok vagyunk és mindenkit beengedünk. Ez történt ebben az esetben is. Személyesen nem ismertem ezt a papot, de vannak barátaim, akik igen. Azt mondják: Olivier nagyon jó ember volt. A helyi püspök szerint mártír volt, szerintem nem, hiszen miután sokat jártam a Közel-Keleten, tudom, hogy az a mártír, aki életét adja Krisztusért. Szóval, leginkább az óvatosság hiányát tudom kiemelni ebben az esetben.

–És talán a francia törvénykezés hiányát is, hiszen ez az ember szabadlábon volt, annak ellenére, hogy ő gyújtotta fel a nantes-i katedrálist.



– Valóban vita van erről a francia társadalomban. Először is ez a férfi nem törvényesen tartózkodott az országban. Másodszor felgyújtott egy katedrálist, vagyis bűnöző volt. Mégis nyugodtan, probléma nélkül élt tovább Franciaországban, ez pedig komoly aggályt vet fel. Ugyanis egy született francia biztos, hogy nem ugyanígy élne egy ilyen bűntett után.Ez pedig felháborítja az embereket. Egy bevándorló, akinek nincsenek papírjai, és bűnöző is egyben, nem kap olyan büntetést, mint egy francia. Ha megbüntették volna, nem tudta volna ezt a szörnyűséget elkövetni néhány napja.

–Olvastam cikkeket francia lapokban. A helyszínen élők félnek, nem nyilatkoznak, hiszen néhány éve nem messze innen öltek meg két másik embert.

– Nem lehet összekapcsolni a két eseményt. 2016-ban egy iszlamista ölt, ezúttal egy ruandai, aki nem muszlim, és aki beteg elme láthatóan. Az viszont biztos, hogy nem tudunk mindenkit befogadni, nem lehet egész Ázsiát, Afrikát idehívni. Nem tudunk mindenki mellé valakit odaállítani, nem tudunk minden kérdést a könyörületességgel megoldani. Realistának kell lenni. Az irgalommal együtt jár az óvatosság is.

–Egyre kevesebb a pap Európában. Vajon a tragédia elveszi, vagy még inkább megerősíti őket hitükben?



–Tény, hogy sokkal több agresszív cselekedet is történt ellenük az utóbbi időben. Akiket én ismerek, azok nem félnek, de az is tény, hogy nagyobb elővigyázatosság kell a részükről. Nem mondhatjuk, hogy félelemben élnek, de egyre nagyobb fenyegetettség érzése. A Közel-Keleten hozzászoktak már ehhez, de ott az egész keresztény közösség félelemben él. Ott nem csak a papok, hanem a hívők is félelemben élnek. Megpróbáltak ezen segíteni, úgy, hogy kerítést építenek, hogy megvédjék magukat. Sajnos a keresztények elleni agresszív esetek az utóbbi harminc évben még inkább felerősödtek.

A címlapfotó illusztráció.