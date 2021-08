Orbán Viktor: Magyarországnak az olimpia megkérdőjelezhetetlen tradíció

Megosztás Tweet



A magyar a világ egyik legversenyképesebb nemzete – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott interjúban, melyben a tokiói olimpia kapcsán fejtette ki a véleményét a sport és a társadalom kapcsolatáról. A kormányfő azt is elárulta, hogy már gyerekkora óta figyelemmel kíséri az olimpiákat és azt is elmondta, hány magyar aranyat remélt a mostani játékokon.

„Kicsi gyerekkoromban még nagyapám ölében ülve hol a rádió, hol a tévé előtt követtem az olimpiát. Nagyapám úgy nevelt, hogy a nemzeti mezben pályára lépő sportolóknál fontosabb nem képzelhető el. Azt nézni kell, ismerni kell őket, mert ők mi vagyunk. Így kölyökkorom óta követem a nemzetközi sport világát, abban is a magyart” – idézte fel a Nemzeti Sportnak adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök, hogy milyen régóta is szurkol a magyar csapatoknak, versenyzőknek az olimpiákon és egyéb világversenyeken.

A lap felidézi, hogy a kormányfő már az ötkarikás játékok előtt arról beszélt, hogy

fölkel majd nézni a versenyeket éjszaka.

Most azt kérték értékelje a magyarok szereplését, de Orbán Viktor szerint ez nem az ő dolga, persze véleménye, – mint minden magyar embernek – neki is van.

– Megfigyeltem, hogy az olimpián meglepetésarany kevés van. Az olimpiát általában azok nyerik meg, akik már a bajnoki magaslatnak a legfelső fokán állnak – fogalmazott a miniszterelnök, aki minden olimpia előtt becslést készít arról, hány aranyunk lehet. Idén 13-14 arannyal számolt és megfigyelései szerint ezeknek a jóslatoknak általában a fele szokott megvalósulni. Tokióban végül hat aranyat nyertünk.

Orbán Viktor elárulta, hogy a vívóktól három, a kajak-kenusoktól négy – itt Tótka Sándor aranya meglepetés volt számára – vitorlázásban remélte, hogy Berecz Zsombor is odaér a dobogó legfelső fokára, lövészetben két, birkózásban egy arannyal számolt.

„Úszásban kettőt mondtam, az egyiket Milák Kristófnak és egyet Hosszú Katinkának, aki nem tudta ezt a sok hónapos kiesést az edzésmunkája sajátosságai miatt pótolni” – tette hozzá a kormányfő. Egyébként Hosszú Katinka is arról beszélt Tokióban, hogy a járvány miatt elhalasztott versenyeket nem tudta edzéssel pótolni, ugyanis ő korábban a folyamatos versenyzéssel tartotta magát edzésben és ért el világra szóló sikereket.

A miniszterelnök már az olimpia alatt is kiállt a kiváló versenyző mellett,

ezt most is megtette.

„Aki egyszer bajnok, mindig bajnok. Tegye fel a kezét, akinek a tiszteletére eljátszották már a magyar himnuszt egy világversenyen, felhúzták a magyar zászlót! Nem sokan vannak, és ők minden tiszteletet megérdemelnek” – indokolta.

Orbán Viktor ezután az olimpia jelentőségét emelte ki.

– Az olimpia azért különösen érdekes, mert az egyetlen olyan verseny, amihez a világ sportolói, bajnokai az életük és a pályafutásuk ciklusait igazítják. Itt fejtik ki a legnagyobb energiát, erre vetül a legnagyobb figyelem, itt akar mindenki a legjobb lenni. Ezért a nemzetek közötti békés versengésnek az olimpia kitüntetett terepe. Van olyan ország, amelyik ezt bevallja, van, amelyik kevésbé. Magyarország esetében az olimpia megkérdőjelezhetetlen tradíció. Hiszen mit tud hozzátenni egy tízmilliós ország az emberiséghez? A gazdaságban a lehetőségeink korlátozottak, tehetségben azonban a határ a csillagos ég, nem a számosság, hanem a minőség számít, meg a versenyképesség, az eltökéltség, a bátorság. A magyar a világ egyik legversenyképesebb nemzete. Ez így van a gazdaságban és a tudományban is, de leglátványosabban a sportban mutatkozik meg, azon belül is leginkább az olimpián. A magyar versenyképesség meg az olimpia a magyar emberek fejében közel van egymáshoz. Nem mondom, hogy tökéletesen pontos mérce, de az olimpiai szereplésünk valamit mindig elárul arról, hogy éppen milyen állapotban van a hazánk – állapította meg a miniszterelnök.

Ismert, Tokióban Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzéremmel a résztvevő több, mint kétszáz országból, az éremtábla 15. helyén végzett. Utoljára huszonöt éve, az atlantai olimpián szereztünk a mostani húsznál több érmet.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy

„a magyar sportot az teszi különlegessé, hogy széles spektrumú”.

– Van a három klasszikus sportágunk, amiben mindig hazahozunk valamit, az úszás, a vívás meg a kajak-kenu, legutóbb, Rióban csak ezekben a sportágakban nyertünk. Most viszont visszatért melléjük a birkózás, ami fantasztikus dolog, várjuk a torna feltámadását, és pontosan nem tudjuk, hol tartanak a bokszolóink – fejtette ki.

Ezen kívül a kormányfő reméli, hogy lövészetben is rövidesen újra felérünk a csúcsra és, hogy talán egyszer íjászatban is eredményesebbek leszünk. Örömét fejezte ki, hogy nemcsak a klasszikus sportokban, hanem az újabbakban is vannak már szép magyar sikerek. Például a hegyikerékpárban Vas Kata Blanka épphogy lemaradt a dobogóról.

„Vas Kata Blanka fantasztikus nő, aki tizenkilenc évesen, három svájci mögött lett negyedik, ami a sportág valaha volt legjobb magyar eredménye. Ez a negyedik hely különösen értékes. A régi dicsőség fontos, de nyitottnak kell lenni az újra is, mert láthatóan abban is van tehetségünk, újabb és újabb sportágakról derül ki, hogy jók bennük a magyarok” – mondta.

Orbán Viktor szerint

az olimpiai sikerek a gyermekek nevelésére is pozitív hatással vannak.

– Biztos vagyok abban, hogy a hadsereg újjáépítése, a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése és az, hogy a férfi sportolóink újra felkapaszkodtak a dobogó tetejére, és hogy ismét vannak futballista példaképeink, ez így együtt jót fog tenni Magyarországnak. Mindez óriási segítség a gyerekek nevelésében – emelte ki.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az iskolai testnevelés és az amatőr sport támogatása és fejlesztése mellett, az egyetemi sportélet is megújulás előtt ál.

– Miután teljesen megújítottuk az egyetemi rendszert, a felsőoktatásnak adandó támogatás egyik feltétele lesz, hogy az egyetemeken is legyen testnevelés, és extra pénzt adunk akkor, ha csapatokat indítanak bizonyos klasszikus sportágakban, az egyetemi bajnokságban, kosárlabdában, röplabdában, evezésben, öttusában. Így tehát az egyetemeket visszahozzuk az amatőr és a versenysport világába is – vázolta a terveket.

Orbán Viktor a sport társadalomban betöltött szerepét is kiemelte.

– Olyan világban élünk, amikor a hagyomány, a bevált dolgok tisztelete gyengül. Ezt mutatja az internet világa, a globalizmus, amely folyamatosan próbálja háttérbe szorítani a nemzeteket, s aminek a sportban is látjuk a jeleit. Itt van az egész LMBTQ-őrület, a biológiai nemek kérdése, az uniszex világ, és így tovább. Mindent kérdésessé tesznek, ami elhozta a világot kétezer éven át idáig. Folyamatos a kísértés, hogy valami olyan szép új világ jön, amelyik radikálisan különbözik attól, mint amiben eddig éltünk. És ez a gyerekeinket is eléri. A sport pedig még mindig a régi, sok ezer éves, bevált dolgok védelmének az eszméje – magyarázta.

A tokiói olimpiát a járvány miatt egy évvel elhalasztották, majd nézők nélkül rendezték meg.

„Nyilvánvaló, hogyha az olimpiát mi rendezhettük volna, akkor lezajlott volna éppúgy, mint az Európa-bajnokság, telt házzal, nyitva, gond nélkül. Mert a járvány kezelésének, bár ebben nem osztanak érmet, az egyik dobogósa biztosan Magyarország” – mondta. Utóbbit nemrég a Nikkei japán gazdasági napilap is elismerte, szerintük hazánk a világ harmadik legsikeresebb országa a járványkezelésben.

Címlapfotó: Facebook/Orbán Viktor