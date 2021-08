Közelít az 5,7 millióhoz a beoltottak száma, majdnem százezren már háromszorosan védettek

Továbbra is jól halad a koronavírus elleni küzdelem Magyarországon. Egyre többen kérik a harmadik vakcinát, folyamatosan betelnek a meghirdetett férőhelyek, eddig már 5,668 millió embert oltottak be. Három nap után ismét volt halálos áldozata a vírusnak, amely 104 újabb embert fertőzött meg – számolt be az M1 Híradója.