Már több mint 875 ezren töltötték ki a kérdőívet

Megosztás Tweet



Már több mint 875 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet – jelentette be a kormányszóvivő csütörtöki, a Facebookra feltöltött videóüzenetében.

Szentkirályi Alexandra egyben arra biztatott, hogy a határidőig, augusztus 25-ig minél többen fejtsék ki véleményüket a konzultáció segítségével.

Ez azért is fontos, mert a válaszok, ahogy a korábbi konzultációk esetében, most is irányadók lesznek a kormányzat számára – tette hozzá.

Emlékeztetett: mivel a kormánynak számít a magyar emberek véleménye, ezért július elején újabb nemzeti konzultációt indított, ezúttal a járvány utáni életről.

Közölte, augusztus 25. éjfélig online és postai levél formájában még mindenki elmondhatja a véleményét számos fontos, mindannyiunkat érintő kérdésben.

Ilyen például a családtámogatásoknak járó alkotmányos védelem, továbbá a nemzetközi támadások össztüzébe került gyermekvédelmi törvény azon rendelkezése is, ami megtiltja a gyermekekre vonatkozó szexuális tartalmú propagandát az óvodákban és az iskolákban. A migráció ügye, a koronavírus elleni védekezés, illetve egyes gazdasági kérdések – sorolta.

„Mondjuk el véleményünket, töltsük ki minél többen a nemzeti konzultációt!” – fogalmazott videóüzenetében Szentkirályi Alexandra.