Egybefüggő kocsisor Budapesten, dugóban araszolnak az autósok

Bár augusztusban sokan szabadságon vannak, még javában tart a nyári szünet, mégis folyamatosak Budapesten a dugók és a torlódások.



Most már nem lehet nincs reggeli és délutáni csúcsról beszélni az utakon, hiszen egész nap óriási a torlódás a fővárosban – mondta az M1 tudósítója. Hozzátette, egyes útszakaszokon fél akár egy órás plusz menetidővel is kell számolnia az autósoknak.

Például a Blaha Lujza tér felújítása miatt, a Rákóczi úton, a tér környékén még dél környékén is óriási volt a dugó. Az autók két sávban araszoltak a Keleti pályaudvar irányából az Astoria felé. A Keleti pályaudvar felé azonban már csak egy sáv járható a felújítások miatt. A közlekedést tovább nehezíti az is, hogy ezen a sávon kell közlekedniük a buszoknak is. Így ezen a szakaszon a buszokkal sem lehet gyorsabban haladni, hiszen azok is a dugóban araszolnak.

A Bajcsi-Zsilinszky úton sem jobb a helyzet, a Nyugati tértől egészen a Deák Ferenc térig csak araszolva tudnak haladni a járművek – mondta a tudósító.