Rusvai Miklós: Mindenki oltassa be magát, mert a negyedik hullám az oltatlanokat sújtja majd

Itthon folyamatosan adják be a harmadik körös oltásokat a koronavírus ellen. A vakcina országszerte biztosított, az idősotthonokba a kormányhivatalok munkatársai szállítják ki. A fővárosban szerdán 62 helyszínre vittek csaknem négyezer adag oltóanyagot. Augusztus elseje óta elsőként Európában, Magyarországon vehető fel az emlékeztető oltás.



Rusvai Miklós virológus a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy aki nem tette, oltassa be magát, mert a járvány következő hullámában várhatóan az oltatlanok között lesz a legtöbb súlyos beteg és áldozat – hangzott el az M1 Híradójában.

Teljes kapacitással üzemelnek az oltópontok nyáron is. Most többnyire harmadik körös oltásokat adnak be.

A harmadik körös oltás országszerte biztosított, folyamatosan adják be a kórházak mellett az idősotthonokban is. A szociális intézményekbe a kormányhivatal munkatársai juttatják el a vakcinát. A kiszállítás folyamatos, a fővárosban szerdán csaknem négyezer harmadik körös oltóanyagot vittek az intézményekbe.

Az Eeszt.gov.hu oldalon lehet időpontot foglalni a harmadik oltásra, de a háziorvostól is kérhető, a második oltás után négy hónappal.

A beoltottak száma közelít az 5 660 000-hez, és csaknem 5 550 000-en már a második dózist is megkapták.

A koronavírus-járvány következő hullámában várhatóan az oltatlanok között lesz a legtöbb súlyos beteg és áldozat – mondta Rusvai Miklós virológus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Úgy fogalmazott: ezért is fontos, hogy aki még nem tette, az most mindenképpen kérje a vakcinát. A szakember hozzátette: a koronavírus delta variánsának tünetei könnyen összetéveszthetők az allergiával: a könnyezés, az orrfolyás és a torokkaparás mindkettőnél jellemző lehet. Aki azonban oltottként kapja el a fertőzést, enyhébb panaszra számíthat.

