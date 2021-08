Két napja nincs halálos áldozata a koronavírus-járványnak

Megosztás Tweet



Nem halt meg senki, de újabb 80 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 658 623 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 497 599-en már a második adag vakcinát is megkapták.

(Forrás: koronavirus.gov.hu)

A beoltottak száma 5 658 623 fő, közülük 5 497 599 fő már a második oltását is megkapta. 80 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 126 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 30 037 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 761 265 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 18 824 főre csökkent. 79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérjük, hogy vegyék fel az oltást! Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérjük, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra vagy az a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

A címlapfotó illusztráció.