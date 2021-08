Ilyen komplex kiállítást, mint a vadászati expo Magyarország még nem rendezett

Megosztás Tweet



Az idei Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállításon Magyarország a 2017-es vizes világbajnokság után újra megmutathatja, hogy mekkora tapasztalata van ilyen nagyszabású események szervezésében; ilyen komplex kiállítást a Hungexpo, Budapest és az ország még nem rendezett – mondta Kovács Zoltán államtitkár, a világkiállítás megrendezéséért felelős kormánybiztos.

A kormánybiztos a rendezvényt jó alkalomnak nevezte a rendezvényszervező-ipar újraindulásának támogatására, valamint a konferencia- és a nemzetközi kiállításturizmus újraindítására is.

Arra kérdésre, hogy miért került a baloldal célkeresztjébe a vadászati világkiállítás, Kovács Zoltán elmondta, a hangulatkeltés és botránykeresés a baloldal politikai eszköztárának központi eleme. „Nyilván úgy gondolják, hogy a vadászat témaköre kiválóan alkalmas a társadalom megosztására, a hangulatkeltésre, emberek egymás ellen hangolására” – olvasható az Origo cikkében.

Hozzátette, nemcsak azért érthetetlen ez, mert

a vadászat ügye nem lehet politikai kérdés, hiszen a 70 ezer embert soraiban tudó magyar vadásztársadalomban minden politikai meggyőződés képviselői ott vannak, köztük a baloldal prominensei is,

hanem azért is, mert a 21. század elején a vadászat kérdéséhez kapcsolódó szakmai tartalom pont a baloldali aktivisták által előszeretettel kisajátított témák – az ökológiai, fenntarthatósági kérdések – körül összpontosul.

Megjegyezte, hogy a támadásokat egyelőre nemcsak a tartalomra, hanem a rendezvény költségeire koncentrálva indították meg, noha az emlegetett összegeknek szerinte semmi köze a valósághoz. A világkiállítás összköltségvetése – négy helyszínen: Budapesten a Hungexpón, Hatvanban, Keszthelyen és Vásárosnaményban, valamint egy többhetes rendezvénysorozat a lovas Európa-bajnoksággal együtt – az eredetileg tervezett 17 milliárd forint körül lesz. A Hungexpo 55 milliárd forintból megvalósuló teljes felújítása abban az értelemben kapcsolódik a világkiállításhoz, hogy a megújuló kiállítótér ad otthont ennek a rendezvénynek, ahogyan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is és ahogyan a következő években-évtizedekben még sok hasonló méretű és színvonalú rendezvénynek, kiállításnak is – ismertette a részleteket.

Ráadásul ennek a beruházásnak a költsége a következő évtizedekben a bérleti díjakból és bevételekből visszajut a magyar költségvetésbe

– hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Az interjúban a kormánybiztos szólt arról is, hogy a szeptember 25. és október 14. közötti világkiállítás 20 napja alatt 6 nemzetközi konferenciát rendeznek, a konferenciákon és a kiállításon jelen állás szerint a világ csaknem 100 országa képviselteti magát, melyeknek nagyjából fele saját standon mutatja be szakmai tevékenységét, tapasztalatait és hagyományait.

A Hungexpo teljes, 75 ezer négyzetméteres területét, azaz mind a 8 kiállítócsarnokot használják, ezek közül 6 pavilonban a kiállítás teljes időtartama alatta látogatható, múzeumszerű formátummal találkozhatnak majd a látogatók.

A magyar vadászat és vadászati kultúra ezeréves történetét bemutató kiállítás mellett külön csarnokot szentelnek a Kárpát-medence vizes élőhelyei bemutatásának, a hagyományos vadászati módoknak, lesz több ezer négyzetméteres trófeaszemle és -kiállítás,

preparátorbajnokság és önálló kiállítótérben mutatkoznak be a világ országai és vadászattal, vadvédelemmel foglalkozó szervezetei.

A hazai rendezésű vadászati és vadgazdálkodási konferencia, a nemzetközi konferenciák és a World Conservation Forum kiváló kereteket ad majd a szakmai beszélgetéseken túl a laikusok számára is. A világkiállítás részeként két kereskedelmi kiállítást is rendeznek, szeptember 30. és október 3. között a B és E csarnokokban lesz egy hagyományos vadászati-horgászati kiállítás, a FeHoVa PLUSZ, október 7. és 10. között megrendezik az OMÉK-ot (az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt) is – beszélt a részletekről Kovács Zoltán.

