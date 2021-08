A honvédség fejlesztéseit is láthatjuk a kecskeméti repülőnapon

Megosztás Tweet



Az augusztus utolsó hétvégéjén tartandó kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón látható lesz, hogy a nyolc évvel ezelőtti állapothoz - a legutóbbi kecskeméti repülőnaphoz - képest milyen jelentős fejlesztés történt a honvédségnél – emelte ki a Magyar Honvédség parancsnoka az M1 Ma este adásában.



Ruszin-Szendi Romulusz elmondta: az összes olyan repülőeszközt bemutatják, amely napjainkban repülhet a Magyar Honvédség kötelékében. A magyar mellett további tucatnyi nemzet légi eszközei is felszállnak Kecskeméten a repülőbázis légterébe. A rendezvényen bemutatkoznak a szárazföldi haderőnem eszközei, valamint a tervek szerint meg lehet tekinteni a magyar fejlesztésű fegyvercsalád prototípusát is.

Különböző versenyeket is szerveznek, köztük olyat is, amelynek győztese akár helikopteres repülést is nyerhet – jelezte.

Ruszin-Szendi Romulusz azt is elmondta, hogy augusztus 26-án búcsúztatják a közelmúltban elhunyt Furkó Kálmánt, a Magyar Honvédség nyugállományú ezredesét, a magyar kyokushin karate egyik megalapítóját. A vezérőrnagy úgy fogalmazott: Furkó Kálmán „egy ikon, egy példa" volt, ő teremtette meg a magyar katonai közelharc alapjait.

A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison augusztus 28-29-én tartandó repülőnap programjairól bővebben lehet tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon – hangzott el a műsorban.