Úgy tűnik, az egész nyarat dugóban fuldokolva tölti Budapest – mi lesz, ha elkezdődik az iskola?

Jelentősen megnövekedtek a fővárosi közlekedési dugók, főleg a Blaha Lujza téren, ahol megint elvettek egy sávot az autósoktól. Így a háromból már csak egy járható. A feszültség tapintható, ugyanis ezen az egy sávon osztoznak az autók, a buszok és a munkagépek is. Sokszor alakul ki balesetveszélyes helyzet. Hónapok óta nem lehet közlekedni Budapesten, miután Karácsony Gergelyék egyszerre kezdtek bele több olyan nagy beruházásba, amelyeket ez idáig halogattak – hangzott el az M1 Híradójában.



Kedden délelőtt is hosszú sorokban kígyóztak a Keleti pályaudvar irányába az autók a Rákóczi úton. Hónapok óta ez a megszokott kép a belvárosban. Dugók és torlódások mindenhol.

A Blaha Lujza téren hétfő óta a korábbinál is rosszabb, sokak szerint elviselhetetlen a helyzet. A tér felújítása miatt már július elején elvettek egy sávot, most pedig a maradék kettőből lezártak még egyet. Így a forgalom három helyett már csak egy sávon araszol. A munkagépek vagy a besoroló buszok is tovább nehezítik a közlekedést. A buszok sokszor percekig várnak, hogy beengedjék őket.

Többen arról beszéltek az M1 stábjának, hogy napról napra feszültebbek, mert elviselhetetlen a káosz. A Nagykörút közlekedése már tavaly megroppant, amikor a körúton Karácsony Gergely elvette az autósoktól a külső sávot és kerékpársávokat jelölt ki. A főpolgármester idén június elején ezt tovább fokozta azzal, hogy szinte egyszerre indított el több, régóta halogatott beruházást.

Június 7-én a Margit híd és a Parlament között zárták le a pesti alsórakpartot felújítás miatt úgy, hogy nem jelöltek ki elkerülőutakat. Július 16-án lezárták a Lánchidat. Ezzel egy újabb forgalmas útvonal esett ki a közlekedésből. A Clark Ádám téren lebetonozták a virágágyást, és egy balesetveszélyes bicikliutat festettek fel. Júliusban pedig a Blaha Lujza tér felújítása következett a gyalogosokat és autósokat érintő korlátozásokkal, valamint lezárásokkal, amelyek legalább 10-12 hétig tartanak.

Többen hetek óta panaszkodnak, hogy semmilyen átgondoltság sincs a lezárásokban vagy a felújítások ütemezésében.

A Metropol júliusi felmérése szerint nemcsak a belvárosban elviselhetetlen a helyzet, hanem az agglomerációból érkezőknek is átlagosan mintegy egy órával kell több időt tölteniük az autóban, mint a lezárások előtt.

„Akkor esetleg menjen gyalog…” – a miniszterelnök-jelöltségre is bejelentkező Karácsony Gergely korábban ezt üzente azoknak, akik felhívták a figyelmét a közlekedési káoszra. Majd nem sokkal később már arra kérte a fővárosiakat, hogy inkább örüljenek a fejlődésnek. „Arra kérem a budapestieket, hogy örüljenek annak, hogy a város fejlődik, és legyenek türelmesek azzal kapcsolatosan, hogy ez nekik is bizonyos áldozatokkal jár” – fogalmazott.

A közlekedési káoszt tovább növelné Karácsony Gergely legújabb ötlete, amely szerint 2022-től kitiltaná a dízelautókat Budapestről – erről már az Origo ír. A portál szerint a Fővárosi Közgyűlés még idén dönthet a rengeteg autóst érintő korlátozásról.

A címlapfotó illusztráció.